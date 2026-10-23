Masacru într-o biserică ortodoxă din Iordania. Regele Abdallah promite pedepsele „cele mai severe”

Cel puţin şapte persoane au fost ucise vineri într-un atac armat produs într-o biserică ortodoxă greacă în sudul Iordaniei, în guvernoratul Karak, un rar atac împotriva comunităţii creştine din regatul haşemit, informează AFP, Reuters şi Petra, citate de Agerpres.

Regele Abdallah al II-lea a promis că vor fi aplicate pedepsele „cele mai severe” după atentatul terorist.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei securităţii publice, atacatorii au pătruns în incinta unei biserici din satul Hammoud, după care au deschis focul. După un prim bilanţ anunţat de şapte morţi, această sursă a informat că există şapte morţi şi 34 de răniţi.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Mohammed Al-Momani, a anunţat deschiderea unei anchete. Potrivit autorităţilor, indivizii au ieşit dintr-un vehicul şi au deschis focul asupra unui cortegiu funerar.

Imaginile cu momentul în care atacatorii s-au apropiat de biserică Foto: AFP / AFP / Profimedia

Ministrul de interne, Mazen Alo-Faraya, a declarat că „Iordania a fost ţinta unui atac terorist executat de un grup de extremişti”. „Serviciile de securitate sunt mobilizate fără pauză pentru prinderea autorilor”, a spus el într-o conferinţă de presă.

Un martor a declarat la televiziunea publică iordaniană al-Mamlaka că aceştia au tras timp de cinci minute, şi că, în momentul atacului, în afara şi în interiorul bisericii se aflau 150-200 de persoane.

Imagini filmate cu camerele de supraveghere şi difuzate de televiziune arată trei bărbaţi, unul cu o armă lungă, ceilalţi cu câte un pistol, trăgând în mai multe reprize din exteriorul spre interiorul bisericii, apoi avansând spre aceasta.

Postul TV a transmis că prim-ministrul iordanian prezida o reuniune a Consiliului de securitate pentru a decide răspunsul autorităţilor.

Guvernoratul Karak numără în jur de 375.000 de locuitori, inclusiv o importantă comunitate creştină. Potrivit Ministerului Turismului, creştinii reprezintă între 2% şi 3% din populaţia Iordaniei, ţară majoritar musulmană.

Atacurile împotriva lăcaşelor de cult sunt rare în Iordania. În decembrie 2016, în Karak a mai avut loc un atac, care a vizat un post de securitate şi patrule de poliţie, soldat cu zece morţi, printre care şapte membri ai forţelor de securitate şi o turistă.