Masacrul de la Komîșuvaha, o nouă lovitură de tip „double tap” a rușilor. „Unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale acestui război”

Zeci de persoane au fost ucise după ce Rusia a lansat cel puțin nouă bombe asupra unei clădiri de școală din sud-estul Ucrainei, unde civilii primeau ajutor umanitar, relatează CNN. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris bombardamentul drept „unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale acestui război”.

Un număr de 33 de persoane au fost confirmate decedate, iar alte cel puțin 50 sunt în continuare date dispărute, fiind prinse sub dărâmături, în urma atacului comis luni asupra clădirii din localitatea Komîșuvaha, în regiunea Zaporojie.

Guvernatorul local, Mihailo Semikin, a precizat că imobilul era folosit ca adăpost și centru de distribuire a ajutoarelor umanitare.

El a explicat că oamenii se aflau într-un subsol consolidat, construit recent cu finanțare din partea UE și proiectat să reziste majorității atacurilor, însă forța uriașă a bombelor a provocat prăbușirea structurii din beton și izbucnirea unui incendiu.

Adăpostul a fost construit anul trecut, în încercarea de a permite continuarea cursurilor școlare în timpul războiului. Între timp, însă, mulți civili au părăsit zona, pe măsură ce luptele s-au apropiat de sat, iar clădirea nu a mai fost folosită ca școală. În schimb, autoritățile locale au decis utilizarea acesteia drept centru administrativ și punct de distribuire a ajutoarelor umanitare.

Preşedintele Volodimir Zelenski a informat luni seară că în jur de zece bombe ruseşti „au fost îndreptate împotriva unei școli folosite în scopuri umanitare”, în timp ce „oamenii primeau ajutor umanitar acolo”.

El a precizat că proiectilele folosite au fost bombe glisante, adică bombe clasice de aviaţie cărora li s-au adăugat aripi retractabile şi un sistem de navigaţie prin satelit, în unele cazuri şi motoare, fiind astfel transformate în bombe ghidate ce pot fi lansate din avioane de la o distanţă de 70-90 km de ţintă, permiţând aviaţiei de atac ruse să acţioneze în afara razei de acţiune a sistemelor antiaeriene ucrainene.

Marți, de la Berlin, Zelenski a vorbit despre bilanțul uriaș al victimelor. „Un atac soldat cu 33 de morţi. Cinci persoane au fost salvate, iar peste 50 s-ar putea afla în continuare blocate sub dărâmături”, a declarat şeful statului ucrainean.

Zelenski a denunţat „un atac îngrozitor, unul dintre cele mai mari masacre comise de ruşi de la începutul acestui război”.

Atacul Rusiei, condamnat de ONU: „Încalcă și cele mai fundamentale principii ale dreptului internațional”

Misiunea ONU de monitorizare a situaţiei drepturilor omului în Ucraina a subliniat, într-un comunicat difuzat marți, că atacul a avut loc chiar în momentul în care civilii din zonă se adunaseră pentru a primi ajutoare umanitare.

„Momentul și locul distribuirii ajutorului umanitar au fost bine mediatizate”, a declarat Danielle Bell, șefa misiunii.

„Forţele armate ruse fie ştiau că se desfăşura o distribuire de ajutor umanitar, fie nu au luat nici măcar cele mai elementare măsuri de precauţie pentru a afla ce se întâmpla în acest sat pe care intenționau să îl atace. În orice caz, acest atac pare să fi încălcat și cele mai fundamentale principii ale dreptului internațional umanitar”, a spus Danielle Bell.

Potrivit acesteia, imaginile difuzate de autorităţile ucrainene „confirmă utilizarea unor bombe aeriene puternice”, o armă devastatoare utilizată masiv de armata rusă în războiul din Ucraina.

„Bombele cu planare pot transporta sute de kilograme de explozivi, care generează efecte de suflu considerabile, proiectează schije şi provoacă daune structurale atunci când detonează”, a explicat reprezentanta ONU.

Rușii au recurs din nou la tactica loviturilor succesive

Atacul se numără printre cele mai devastatoare de la începutul războiului, însă ultimele câteva luni au fost deosebit de sângeroase pentru populația civilă din Ucraina.

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor și localităților din întreaga țară pe parcursul verii, lovind în orice moment al zilei.

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise, luna trecută, după ce Rusia a lovit două autobuze cu civili în Kramatorsk, regiunea Donețk. În august, 38 de persoane și-au pierdut viața după ce un atac rusesc cu drone asupra unui depozit de muniție din apropierea capitalei a declanșat un incendiu de proporții și mai multe explozii, care au durat ore întregi într-o zonă rezidențială de lângă Kiev. De asemenea, un atac masiv cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului în luna iulie s-a soldat cu 33 de morți în urma unui bombardament coordonat asupra mai multor zone ale orașului.

Iar atacul de luni asupra localității Komîșuvaha a urmat un scenariu deja cunoscut, în care forțele ruse lansează primul val de lovituri, așteaptă sosirea echipelor de intervenție și apoi atacă din nou (așa-numitele lovituri duble sau „double tap”).

Cel puțin doi salvatori, identificați de autoritățile locale drept Denîs Konovalenko și Oleksii Sușcevski, ambii în vârstă de 44 de ani, au fost uciși după ce au intervenit la locul primului atac.

Poliția ucraineană a anunțat că cel puțin patru dintre agenții săi au fost, de asemenea, uciși în atac. Aceștia au fost identificați drept Mihailo Buzenko și Mikola Balanda, ambii cu peste două decenii de activitate în cadrul poliției, precum și Mihailo Romanov și Dmitro Besedin, care activau ca polițiști de proximitate de peste zece ani.

„(Aceștia) îi ajutau pe locuitorii din zonă să se adăpostească într-o școală subterană. Un atac ulterior, perfid, i-a prins pe toți cei care încercau să scape”, a transmis poliția într-un comunicat.

Guvernatorul Mihailo Semikin a declarat marți, într-o intervenție la televiziunea ucraineană, că Rusia a folosit în atac bombe de tip KAB-500 și FAB-3000.

„Pentru a înțelege amploarea, este vorba despre o bombă aeriană de 3 tone, care conține aproape 1,5 tone de material exploziv. Astfel de arme sunt concepute în principal pentru a distruge fortificații din beton masiv și buncăre”, a explicat el.