Mașinile marilor producători din Germania au devenit modele „pentru părinți” pe cea mai mare piață auto a lumii

La mai bine de 40 de ani după ce Volkswagen a acaparat toate privirile la primul său salon auto din China, compania și-a pierdut statutul de vârf tehnologic în această țară, unde mărcile locale dau tonul pentru o generație mai tânără de șoferi avizi de tehnologie, relatează Reuters.

Moștenirea motoarelor cu combustie asociată etichetei „Fabricat în Germania” nu mai are aceeași influență pe cea mai mare piață auto din lume, unde producătorii locali lansează vehicule electrice spectaculoase și accesibile, care sunt, în esență, telefoane mobile pe roți.

„Poate că unii clienți mai tineri ne percep ca fiind marca părinților lor”, a declarat pentru Reuters Robert Cisek, directorul pentru China al mărcii Volkswagen.

Luate prin surprindere de ascensiunea fulminantă a mărcilor chineze, vânzările Volkswagen, împreună cu diviziile sale Porsche și Audi, precum și ale rivalilor BMW și Mercedes-Benz, au scăzut puternic, lăsându-le să se zbată pentru a opri declinul pe o piață care ajungea cândva să reprezinte o treime din vânzările lor.

După ce a fost timp de un sfert de secol producătorul auto numărul unu în China, Volkswagen a fost depășită de gigantul vehiculelor electrice BYD în 2024 și împinsă pe locul al treilea de Geely în 2025.

Transformarea pieței auto din China pentru aceste companii – de la motor de creștere la câmp de luptă – a fost „de neimaginat”, afirmă Cisek.

Întârzierea electrificării a lovit puternic vânzările producătorilor auto germani în China

Când Volkswagen a participat în 1985 la primul său salon auto chinezesc, organizat la Shanghai, localnicii au fost impresionați de calitatea materialelor de marketing ale producătorului german.

„Am fost întâmpinați de o mulțime incredibil de mare, iar broșurile noastre au dispărut imediat de pe rafturi”, a scris în memoriile sale fostul director general Carl Hahn, care a supravegheat intrarea companiei pe piața chineză. „Pentru oamenii de atunci era suficient să admire calitatea hârtiei și a imprimării și să viseze că vor deține o mașină”, a mai scris acesta.

Acum, grupul auto german are nevoie de mai mult decât hârtie lucioasă pentru a reveni în forță la Salonul Auto de la Beijing din acest an, care începe vineri.

După ce au dominat producția de automobile cu motoare cu combustie internă, producători precum Volkswagen se văd acum nevoiți să recupereze teren într-o piață unde mai mult de una din patru mașini noi este complet electrică.

Pe măsură ce piața auto chineză a crescut, iar mărcile locale au lansat o multitudine de vehicule electrice accesibile pentru consumatori, producătorii germani au pierdut teren. În ansamblu, vânzările lor au scăzut cu un sfert într-o perioadă de cinci ani, ajungând la 3,9 milioane de vehicule în 2025, potrivit datelor S&P Global Mobility.

Nici calitatea germană nu mai înseamnă la fel de mult ca odinioară

Analiștii afirmă că provocările s-au intensificat anul acesta, pe măsură ce mărcile chineze câștigă teren în segmentul premium, vizând consumatori mai înstăriți care odinioară râvneau la calitatea germană.

Aflându-se la mii de kilometri distanță, în sediile lor din Wolfsburg, Stuttgart și München, directorii auto germani au subestimat capacitatea producătorilor chinezi de a domina atât de rapid dezvoltarea vehiculelor electrice.

„Nu au văzut venind această schimbare majoră și nici viteza cu care s-a produs”, a declarat pentru Reuters consultantul auto Felipe Munoz.

Producătorii auto tradiționali din Germania trebuie să-și redreseze operațiunile din China sau riscă să-și piardă relevanța într-o țară pe care directori precum Oliver Blume o consideră un teren de testare pentru construirea mașinilor viitorului.

Sub conducerea lui Blume, Grupul Volkswagen Group plănuiește să lanseze în China anul acesta 20 de așa-zise „vehicule cu energie nouă”, inclusiv modele complet electrice, hibride plug-in și vehicule electrice cu motoare mici cu combustie, cunoscute drept extensoare de autonomie.

Compania va prezenta marți la Beijing, înainte de deschiderea oficială a salonului auto, patru vehicule electrice noi. Printre acestea vor fi modele dezvoltate împreună cu partenerii chinezi FAW și producătorul de vehicule electrice Xpeng, precum și cea mai recentă versiune exclusivă pentru China a AUDI, un nou brand în care numele scris cu majuscule înlocuiește celebrele patru inele. Acesta a fost dezvoltat împreună cu SAIC.

O mașină electrică Audi E5 cu logoul cu care este vândut brandul în China, FOTO: Sheldon Cooper, SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povestea de succes care devine o „mică povară” pentru brandurile auto din Germania

Yale Zhang, director general al firmei de cercetare Automotive Foresight din Shanghai, a spus că mărcile germane sunt „ucise” de propria lor moștenire și de rezistența la schimbare rapidă.

„Nu te mai poți baza pe ornamentele cromate, pe scaunele din piele Napa și pe o istorie de «o sută de ani» pentru a convinge consumatorii”, a declarat Zhang pentru Reuters.

Producătorii auto germani au fost, de asemenea, uneori reticenți în a adopta tehnologia noilor rivali chinezi.

Pentru a recupera decalajul, Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW se bazează acum tot mai mult pe furnizori chinezi precum liderul în șofat autonom Momenta și dezvoltatorul de software auto ECARX.

Un sondaj realizat în ianuarie de filma de consultanță din domeniul auto Berylls by AlixPartners arată că, deși „Fabricat în Germania” rămâne un reper de încredere la nivel internațional, consumatorii tineri, inclusiv cei din China, sunt mai predispuși să evite mașinile germane.

„Partea bună este că există această credibilitate în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și calitate Volkswagen”, afirmă Cisek. „În același timp, este și o mică povară”, mai spune directorul pentru China al Volkswagen.