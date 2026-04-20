Șeful Ford a explicat de ce a preferat o mașină electrică Xiaomi în locul unei Tesla la testări

Jim Farley, directorul general al Ford, a declarat că a testat un vehicul electric Xiaomi, și nu unul Tesla, dintr-un motiv anume, scrie Business Insider.

Într-un interviu acordat podcastului „Rapid Response”, gazda Bob Safian l-a întrebat pe Farley de ce a condus un model electric Xiaomi SU7 în 2024, în loc de o Tesla, pentru a evalua concurența.

Farley a răspuns că, pentru a învinge China în industria auto, nu s-ar concentra neapărat pe Tesla.

„Nu am nimic împotriva Tesla, au făcut o treabă excelentă. Dar, în realitate, nu au un vehicul actualizat”, i-a spus el lui Safian.

El a afirmat că mărci auto chineze precum BYD sunt „cele mai bune din domeniu”, având în vedere costurile, lanțul de aprovizionare și expertiza în producție.

„Dacă suntem inteligenți, vom prelua competitivitatea de cost a BYD și vom concura cu acea platformă în segmentele de piață în care ne cunoaștem foarte bine clienții”, a spus Farley.

„Următorul val de clienți pentru vehicule electrice din SUA vrea camionete și SUV-uri și toate aceste tipuri diferite de caroserie, dar le vor la 30.000 de dolari, nu la 50.000 de dolari ca în prima etapă”, a adăugat el. „Le vor la prețuri accesibile”, a subliniat el.

Mașină Xiaomi SU7 prezentată la un târg auto din 2024, FOTO: Joan Cros, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Șeful Ford, impresionat de progresul Chinei în materie de mașini electrice

Farley a spus că progresul Chinei în industria auto este ceva de temut și de respectat, un mesaj pe care l-a repetat de mai multe ori în ultimii ani.

În 2024, șeful Ford a declarat într-un interviu că a condus timp de șase luni o Xiaomi SU7 și nu a vrut să renunțe la ea.

Mai devreme chiar în cursul acestei luni, el a spus la emisiunea „Fox & Friends” că mașinile chinezești care ar intra pe piața din SUA ar fi „devastatoare” pentru industria auto americană, pe care a numit-o „inima și sufletul” Statelor Unite.

Declarațiile lui Farley făcute pentru podcastul „Rapid Response” vin în contextul în care Ford și-a schimbat strategia, trecând de la producția exclusivă de camionete electrice Ford F-150 Lightning la vehicule mai mici, mai accesibile și hibride. Ford a declarat în decembrie că această schimbare va costa compania aproximativ 19,5 miliarde de dolari.

În prezent, cel mai ieftin vehicul hibrid al Ford este pickup-ul Ford Maverick XL, al cărui preț de pornire este de aproximativ 28.000 de dolari. Cel mai accesibil autoturism al Tesla este Tesla Model 3, cu un preț de pornire de 36.990 de dolari în SUA.