Măşti, dezinfectanți și bani scoşi la lumină: percheziții ANAF într-o schemă de 30 de milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF desfăşoară astăzi o operațiune de amploare împreună cu Poliția Județeană Călăraşi — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Acțiunile se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în baza unor mandate de percheziție domiciliară.

Operațiunea

Verificările acoperă 32 de locații — sedii ale persoanelor juridice şi domicilii ale persoanelor implicate — în municipiul Bucureşti şi în județele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoşani, Caraş-Severin şi Constanța. Dosarul penal vizează operatori economici din sectoarele producției şi distribuției de energie electrică, respectiv al comerțului cu ridicata.

Schema de fraudă

În perioada 2020–2024, societățile investigate au construit un lanț tranzacțional artificial prin care prețul produselor medicale — dezinfectanți biocizi şi măşti — a fost umflat de peste 10 ori față de valoarea reală, de la producător la beneficiarul final. Beneficiarii finali participau la licitații publice organizate în această perioadă, iar firmele intermediare, controlate de acelaşi grup de persoane, câştigau sistematic aceste licitații.

Firmele intermediare îşi asumau obligațiile fiscale generate de majorarile succesive de preț — impozite şi TVA — dar nu le plăteau la bugetul de stat. După finalizarea tranzacțiilor, societățile erau trecute în insolvență sau inactivate, iar părțile sociale erau vândute unor persoane-paravan, cu ajutorul unor intermediari specializați în astfel de operațiuni.

Pentru a reduce artificial profiturile şi a evita plata TVA şi a impozitului pe profit, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive şi au simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind documente false şi profitând de regimul de taxare inversă aplicabil tranzacțiilor intracomunitare. În acelaşi timp, solicitau şi obțineau rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Prejudiciul

Valoarea totală a tranzacțiilor depăşeşte 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari către societățile din lanț. Cea mai mare parte a banilor a fost retrasă în numerar din bancomate de către membrii grupării, doar o fracțiune ajungând efectiv la producătorii de produse medicale. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 4.000.000 lei.

Infracțiunile investigate

Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi infracțiuni privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.