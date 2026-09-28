Măsura anunțată de Polonia pentru a putea doborî mai ușor avioane străine care îi încalcă spațiul aerian. „Nu putem rămâne inactivi”

Polonia va permite avioanelor sale de luptă și elicopterelor să doboare aeronave străine detectate de radar, în baza unor măsuri speciale de apărare specifice perioadelor de război, a declarat luni viceministrul apărării, citat de AFP.

O astfel de modificare, spune Cezary Tomczyk, va permite „pilotului sau comandantului operațional să ia decizia de a doborî o aeronavă străină pe baza datelor radar sau a altor informații care intră în sistem”.

Noul sistem înlocuiește „standardul pe timp de pace”, în care deschiderea focului necesită identificare vizuală și nu se poate face pe baza datelor radar sau a altor informații relevante.

„Nu putem rămâne inactivi când vine vorba de amenințări, iar semnalele arată că acestea vor fi tot mai multe”, a adăugat viceministrul polonez al apărării.

Tomczyk a explicat că această capacitate este „rezervată în general stării de război sau legii marțiale”.

Potrivit oficialului, modificarea a fost făcută, pe de o parte, pentru că Polonia „se confruntă zilnic cu posibilitatea de a pătrunde drone pe teritoriu”.

Este doar cel mai recent pas făcut de Polonia pentru consolidarea apărării naționale, în condițiile în care războiul din Ucraina vecină se prelungește în a cincea iarnă, iar aliații trag semnale de alarmă cu privire la amenințarea în creștere pe care o reprezintă dronele rusești.

Polonia, principalul hub pentru transportul de ajutoare militare și umanitare occidentale către Ucraina, a acuzat Rusia că lansează provocări „hibride” pe teritoriul său, inclusiv prin incursiuni cu drone și alte încălcări ale spațiului său aerian.

Avertismente repetate ale premierului polonez

În finalul lunii august, premierul Donald Tusk avertiza că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el atunci.

„Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a adăugat liderul polonez.

În această lună, Tusk a declarat că Polonia se așteaptă că Rusia să îi vizeze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, în încercarea de a slăbi Kievul din punct de vedere economic.

Acest avertisment venea la o zi după ce o dronă a lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa, omorând două persoane.