Polonia se așteaptă ca Rusia să îi vizeze vămile de la frontiera cu Ucraina. „A fost prevenită o amenințare directă”

Polonia se așteaptă că Rusia să îi vizeze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, în încercarea de a slăbi Kievul din punct de vedere economic, a declarat premierul Donald Tusk, citat de Reuters.

Miercuri, o dronă a lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa, omorând două persoane.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre și omologii lor ucraineni, a fost prevenită o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei”, a declarat Tusk, într-o conferință de presă în Slovacia, la Bratislava.

„După cum știți, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei – de exemplu, în Moldova. Ne așteptăm la acțiuni similare care să vizeze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina în alte țări, inclusiv Polonia”, a continuat liderul polonez.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii”

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări din partea Rusiei.

El a dezvăluit joi că a primit „un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibilele evenimente din lunile următoare – în concordanță cu ceea ce spun și avertizez de luni de zile”.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii; atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități în ceea ce privește nu numai situația de pe frontul ruso-ucrainean, ci și pe cea de pe flancul estic al UE”, a mai declarat șeful guvernului de la Varșovia.

În contextul atacurilor hibride atribuite Rusiei în Europa, Polonia vrea nu numai expulzări de diplomați ruși, ci și restricționarea libertății de circulație în UE a celor rămași și reducerea eliberării vizelor Schengen în general, pentru cetățenii ruși. Șeful diplomației poloneze, Radoslawk Sikorski, a declarat recent că „Rusia încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să se bucure de privilegiile liberei circulații”.