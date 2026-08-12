Măsura luată de Eurovision împotriva anumitor țări, după controversa din 2026

Organizatorii Eurovision au schimbat regulile astfel încât țările implicate într-un conflict armat sau în altă „situație geopolitică sensibilă” să nu poată găzdui concursul, potrivit Politico și BBC.

Amendamentul a fost aprobat de organismul de conducere al concursului, în urma feedback-ului primit de la radiodifuzorii participanți, după Eurovision 2026 de la Viena – unde România s-a clasat pe locul al 3-lea.

Acesta prevede că o țară câștigătoare nu va putea să găzduiască următoarea ediție „dacă un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea, siguranța sau stabilitatea statului sau a regiunii sale imediate”.

Organizatorii ar putea, totuși, să dispună o evaluare independentă a securității pentru a stabili dacă un câștigător poate găzdui concursul în siguranță. Dacă un câștigător este considerat incapabil să găzduiască evenimentul, uniunea de radiodifuziune are puterea de a alege o alternativă.

„Aceste schimbări sunt despre a oferi o claritate mai mare tuturor celor implicați, protejarea artiștilor și asigurarea faptului că evenimentul continuă să ofere un mediu sigur și primitor, prezervând în același timp spiritul și integritatea care fac concursul Eurovision atât de special”, a declarat directorul Eurovision, Martin Green.

5 țări au boicotat Eurovision 2026 din cauza participării Israelului

Noile reguli au fost introduse după două ediții marcate de controverse legate de participarea Israelului.

Cinci țări au decis să nu participe în 2026 din acest motiv, într-un boicot fără precedent: Spania, Țările de Jos, Irlanda, Islanda și Slovenia. Statele în cauză au reclamat ofensiva israeliană din Fâșia Gaza și criza umanitară subsecventă.

Chiar și așa, Israelul nu a fost departe de a câștiga cele mai recente două ediții, clasându-se pe locul al 2-lea atât în 2025, cât și în 2026, ca urmare a unei vot numeros din partea publicului.

Eurovision este organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune, o alianță de 113 instituții media de serviciu public din 56 de țări.

De obicei, țara care câștigă competiția găzduiește următoarea ediție.

Au existat, însă, și excepții. Ucraina, câștigătoarea ediției din 2022, nu a putut să găzduiască următorul concurs din cauza războiului lansat de Rusia.