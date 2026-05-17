Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după performanța de la Eurovision: „Suntem câștigătorii inimilor” / „Sper ca România să își susțină mai mult artiștii”

„O victorie importantă pentru noi, ca artiști care încă se dezvoltă”, a fost mesajul sincer pe care l-a transmis Alexandra Căpitănescu, duminică, pe Aeroportul Otopeni, în prima sa conferință de presă după ce ea și colegii săi de trupă s-au clasat pe locul 3 la Eurovision 2026.

„Știu mai bine să cânt la microfon decât să vorbesc”, a spus artista în vârstă de 22 de ani, râzând, la începutul conferinței.

Eurovision Song Contest 2026, ediție desfășurată la Viena, a fost câștigat de Bulgaria, cu 516 puncte, urmată de Israel, cu 343 de puncte. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă cu piesa „Choke Me”, s-a clasat pe locul al 3-lea, cu 296 de puncte. Dintre acestea, 232 au venit din partea publicului, în al cărui preferințe țara noastră a fost pe locul al 2-lea.

Alexandra a descris experiența Eurovision drept una „extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea”.

„Mă bucur că ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor – și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. În general, e foarte subiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate, în orice, intituiția publicului e cea mai puternică”, a explicat Alexandra Căpitănescu.

Ea le-a mulțumit celor care i-au susținut și tuturor celor implicați, oferind și „un sfat pentru viitorii participanți”.

„Singuri n-am fi reușit să facem performanța asta și, ca un sfat pentru viitorii participanți de la Eurovision, dragilor, aveți nevoie de o echipă, aveți nevoie de oameni în care să vă puneți toată încrederea, fiindcă singur”, a mai spus solista.

„Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii”

Alexandra Căpitănescu a spus că ea și colegii ei de trupă sunt „artiști care încă se dezvoltă”.

„Rămâne o victorie foarte importantă pentru noi, ca artiști – și ca artiști care încă se dezvoltă, a căror carieră încă nu era foarte stabilă până acum câteva zile. Ce pot să zic e faptul că noi abia acum începem să avem treabă în adevăratul sens al cuvântului și apar concerte. Chiar vă așteptăm la concertele noastre din vară să ne urmăriți, vă așteptăm cu tot dragul”, a continuat ea.

Ocupanta locului 3 de la Eurovision a îndemnat România „să își susțină mai mult artiștii”.

„Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii, să înțeleagă faptul că nu toți artiștii sunt la fel și că fiecare om este diferit, și că nu funcționăm la fel. Să dăm voie artiștilor să experimenteze, să fie ei! Noi cred că prin asta am câștigat foarte mult când vine vorba de publicul internațional, fiindcă și atunci când intram în backstage (culise, n.r.) la Eurovision eram strigați «Romanian kids» (copii români, n.r.)”, a povestit Alexandra.

