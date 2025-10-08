Măsura luată de Germania după ce importurile de canabis au crescut cu 400% în urma legalizării consumului recreațional

Guvernul federal al Germaniei a anunțat miercuri că a aprobat un plan de restricționare a vânzărilor online de canabis pentru a combate creșterea importurilor acestui drog, constatată începând de anul trecut, când a legalizat consumului recreațional de canabis, informează Reuters.

Modificarea legii existente va impune contactul direct, personal, cu un medic pentru prescrierea canabisului și va interzice livrarea prin poștă a drogului, distribuția fiind limitată la farmaciile fizice pentru a asigura consilierea adecvată.

Germania a devenit a noua țară care a legalizat consumul recreațional de canabis în aprilie 2024. În prima jumătate a anului 2025, importurile au crescut cu peste 400% față de aceeași perioadă a anului precedent, a precizat guvernul.

„Creșterea masivă a importurilor de canabis și practica prescrierii canabisului online fără niciun contact medical personal necesită măsuri politice”, a declarat ministrul sănătății, Nina Warken.

Creșterea nu se datorează unei cereri mai mari din partea pacienților grav bolnavi, a mai arătat guvernul, întrucât prescripțiile prin sistemul de asigurări sociale de sănătate au crescut doar cu un procent de o singură cifră.

„Persoanele care au cu adevărat nevoie de canabis medicinal vor putea în continuare să îl obțină”, le-a mai spus Warken reporterilor.

Un purtător de cuvânt al Jiroo, o farmacie din Berlin specializată în comercializarea canabisului, a precizat pentru Reuters că se așteaptă ca impactul principal să fie asupra pacienților din zonele rurale care, potrivit reprezentanților farmaciei, ar putea să nu aibă acces la îngrijiri adecvate la nivel local.