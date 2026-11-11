Măsura luată de Moscova după expulzarea din Franța a unei vedete tv pro-Kremlin. „Au participat la hărţuirea Xeniei Fedorova”

Deputaţii francezi Sacha Houlié şi Arthur Delaporte şi jurnaliştii francezi Ariane Chemin şi Paul Gogo au primit interdicţii de intrare în Rusia, o măsură luată ca răspuns la decizia de expulzare din Franţa a jurnalistei pro-Kremlin Xenia Fedorova, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Moscova.

Decizia faţă de cele patru personalităţi franceze a fost luată „ca urmare a participării lor la hărţuirea Xeniei Fedorova şi a apelurilor la expulzarea ei”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, potrivit AFP.

MAE rus nu menționează însă declaraţiile în cauză ale deputaților şi jurnaliştilor francezi vizaţi de măsură.

De la finalul lunii iulie, jurnalista rusă Xenia Fedorova (fosta șefă a RT France, versiunea în limba franceză a postului rusesc de propagandă Russia Today) face obiectul unui ordin de expulzare şi al unei îngheţări a activelor sale în Franţa, ca urmare a propagandei în favoarea Moscovei.

RT France a fost interzis în 2022, în contextul declanșării războiului Rusiei în Ucraina, alături de numeroase publicații media susținute de statul rus în Uniunea Europeană, în condițiile în care Bruxellesul a acuzat Moscova că folosește astfel de publicații pentru a răspândi dezinformări.

Fedorova a rămas în Franța după închiderea RT France, devenind comentatoare pentru publicații din trustul miliardarului conservator Vincent Bolloré. Ea a apărut constant la postul de televiziune CNews, la postul de radio Europe 1 și a scris o rubrică pentru Le Journal du Dimanche, prezentând linii de discurs ale Kremlinului despre Ucraina și Occident.

În septembrie, Uniunea Europeană a îngheţat activele editorialistei ruse şi i-a interzis să călătorească în interiorul frontierelor UE, amintește Agerpres.

Kremlinul a calificat aceste măsuri drept „o persecuţie faţă de o reprezentantă a media”.

Relaţiile între Moscova şi Paris se află la un nivel minim din cauza ofensivei militare ruse pe scară largă lansate în februarie 2022 contra Ucrainei, ţară susţinută masiv de Franţa.

Sacha Houlié este deputat social-democrat în Adunarea Naţională, iar Arthur Delaporte este la rândul său ales al Partidului Socialist.

Ariane Chemin este eseistă şi jurnalistă la cotidianul Le Monde. Paul Gogo lucrează ca jurnalist pentru mai multe media; el a fost timp de mai mulţi ani corespondent în Rusia înainte de a părăsi această ţară, în urmă cu câteva luni.