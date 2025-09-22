Măsura luată de Turcia chiar în timp ce Erdogan era în drum spre SUA înaintea întâlnirii cu Donald Trump

Turcia a anunțat luni că a eliminat taxele vamale de retorsiune impuse în 2018 asupra importurilor din Statele Unite – de la autoturisme la fructe – un semnal dat chiar în timp ce președintele Tayyip Erdogan se deplasa către Statele Unite, relatează Reuters.

Erdogan urmează să participe săptămâna aceasta la New York la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, înaintea unei întrevederi de joi la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, care a declarat că se așteaptă ca în timpul vizitei să fie încheiate acorduri comerciale și militare.

Anunțul privind eliminarea taxelor vamale care, la momentul introducerii lor, vizau produse precum autoturisme, fructe, orez, tutun, băuturi alcoolice, combustibili solizi și produse chimice, a fost publicat în Monitorul Oficial al Turciei.

Reuters amintește că, de la revenirea sa la Casa Albă la începutul acestui an, Donald Trump a apelat la taxe vamale ample, în încercarea de a remodela comerțul global în favoarea Washingtonului, vizând nu doar rivali tradiționali, ci și aliați de lungă durată.

Statele Unite au stabilit în august o taxă vamală de 15% pentru importurile din Turcia. Ankara nu a răspuns cu măsuri de retorsiune.

Anulările anunțate luni se referă la taxele impuse în 2018 ca reacție la taxele vamale americane asupra importurilor de oțel și aluminiu, introduse în primul mandat al lui Trump.

Erdogan și Trump nu s-au mai întâlnit de 6 ani

Erdogan l-a vizitat ultima dată pe Trump la Casa Albă în 2019, iar relația dintre cei doi a fost presărată de momente tensionate.

Deși în primul mandat al lui Trump cei doi au avut o legătură personală strânsă, perioada respectivă a fost și una de tensiuni bilaterale între Washington și Ankara, din cauza disputelor privind relațiile SUA cu combatanții kurzi din Siria și a colaborării Turciei cu Moscova.

Ankara a stârnit furia administrației Trump în 2019 prin achiziția sistemelor rusești de apărare antiaeriană S-400. Drept răspuns, Washingtonul a anulat o vânzare planificată de avioane de luptă F-35 către Turcia și a exclus-o dintr-un program comun de producție a acestor aeronave.

Țintă de 100 de miliarde de dolari în comerț bilateral

Ministerul Comerțului din Turcia a precizat că taxele vamale impuse în 2018 au fost ulterior ajustate, în funcție de măsurile luate de ambele părți, dar au rămas în vigoare într-un anumit grad, fără a oferi cifre privind amploarea actuală a lor.

„Obligațiile financiare suplimentare impuse importurilor anumitor produse de origine americană au fost eliminate”, a declarat ministerul, invocând „progresele” înregistrate în negocierile cu Statele Unite.

Acesta a adăugat că Turcia va continua să urmărească atingerea obiectivului existent de 100 de miliarde de dolari în comerț bilateral anual cu Statele Unite. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a ridicat anul trecut la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

„Vom continua să dezvoltăm politici pentru a spori relațiile comerciale în beneficiul ambelor părți, să le diversificăm, ținând cont de condițiile concurențiale, și să dezvoltăm noi domenii de cooperare”, a mai declarat ministerul de la Ankara.

Separat, Turcia a anunțat luni că a introdus o taxă vamală suplimentară, cuprinsă între 25% și 30%, asupra importurilor de autoturisme, cu excepția celor provenite din Uniunea Europeană și din țările cu care Turcia are acorduri de liber schimb.