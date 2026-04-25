Măsuri împotriva samsarilor de mașini second hand. Ministrul Mediului anunță limitări ale importurilor

Ministrul Mediului a anunțat, la TVR Info, limitări în ceea ce priveşte piaţa maşinilor la mâna a doua, Diana Buzoianu spunând că, în ordonanţa de urgenţă pe care o va propune, se va stipula că o persoană fizică nu va putea aduce şi înmatricula mai mult de două autovehicule vechi din alte state. Măsura are ca scop combaterea comerţului ilegal.

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.r.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul… Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a afirmat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

„Momentan, formula este de două mașini”

Ministrul subliniază că poartă discuţii şi cu firmele care se ocupă cu comerţul cu maşini second hand şi care a activităţi legale, iar în funcţie de aceste discuţii se vor stabili propunerile din viitorul act normativ.

„Momentan, formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică”, subliniază Buzoianu.

Întrebată dacă nu ar fi posibil ca aşa-numiţii „samsari de maşini”, care fac comerţ nefiscalizat, să apeleze la rude şi prieteni pentru a cumpăra autovehicule din alte state pe numele lor, Diana Buzoianu dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru a combate acest tip de comerţ ilegal.

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl expirăm”, a răspuns ministrul.