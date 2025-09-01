Măsuri noi, un pachet actualizat: Salt Business fără costuri

Salt Bank actualizează pachetul business: clienții beneficiază acum de zero costuri și 1% cashback. Este un pas pe care banca îl face pentru a sprijini mediul de afaceri în noul context economic.

Începând de astăzi, cu Salt Business, antreprenorii beneficiază de:

0 costuri de administrare dacă au încasări lunare de minimum 5.000 lei,

dacă au încasări lunare de minimum 5.000 lei, 0 costuri de tranzacționare – plăți gratuite și nelimitate în RON,

– plăți gratuite și nelimitate în RON, 0 costuri pentru primele 2 plăți în EUR/lună ,

, 0 costuri pentru retragerile de numerar – până la 5 tranzacții pe lună, în limita majorată de 5.000 lei/lună,

– până la 5 tranzacții pe lună, în limita majorată de 5.000 lei/lună, 1% cashback , până pe 31 decembrie, pentru toate plățile cu cardul Salt Business la supermarket, benzinării sau servicii de marketing,

, până pe 31 decembrie, pentru toate plățile cu cardul Salt Business la supermarket, benzinării sau servicii de marketing, sistem de facturare gratuit , integrat cu SPV,

, integrat cu SPV, și multe alte beneficii – detalii complete aici.

În contextul actual, această decizie aduce un sprijin important mini businessurilor, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, e esențial ca antreprenorii să aibă un partener care îi înțelege.

„Un mini business înseamnă curaj – pentru că mereu apar provocări și trebuie să găsești o cale, fie că există deja, fie că o construiești chiar tu. De aceea, am vrut să fim aproape de toți cei care pornesc sau au pornit deja pe acest drum. Să le dăm antreprenorilor și mai mult curaj. Am vrut ca Salt Business să fie un motiv în plus pentru ca ideile lor să devină realitate,” a declarat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank

„Salt Business este un produs gândit special pentru freelanceri și antreprenorii solo, integrat în aplicația Salt, astfel încât trecerea de la contul personal la contul business să fie instantă, fără să mai fie nevoie de o aplicație separată,” a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer, Salt Bank.

Serviciul este complet digital și include o serie de funcționalități care răspund nevoilor oricărui mini business. Înrolarea se face în doar câteva minute, iar pentru orice întrebare, în Care Center sunt oameni-oameni disponibili 24/7.

Articol susținut de Salt Bank