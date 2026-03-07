Măsurile anunțate de Ilie Bolojan pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară”

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seară că Guvernul tratează „cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, și a anunțat mai multe măsuri în acest sens.

Conform bilanțului prezentat sâmbătă de Ministerul Afacerilor Externe, aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză, dintre care peste 1.500 au fost deja repatriați.

„Pe măsură ce situația de securitate permite, organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate. Sunt în pregătire operațională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman”, a declarat premierul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că autoritățile române continuă să colaboreze și cu celelalte state din UE „pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni”.

„Lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale”

Ilie Bolojan a spus că „zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere”.

„De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară. Începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate”, a continuat Bolojan.

Totodată, potrivit premierului, s-a luat decizia de a fi introduse „în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism”.

„Echipele de asistență consulară au fost suplimentate”

Premierul Bolojan a mulțumit Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor, precizând totodată că „echipele de asistență consulară au fost suplimentate”.

„Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”, a conchis Ilie Bolojan.