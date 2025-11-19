Măsurile cerute de Vladimir Putin în domeniul inteligenței artificiale. „O chestiune de suveranitate națională” pentru Rusia

Președintele Vladimir Putin a solicitat miercuri înființarea unui grup național de lucru pentru a coordona activitatea Rusiei în ceea ce privește modelele interne de inteligență artificială generativă, pe care le consideră vitale pentru suveranitatea țării, transmite Reuters.

Liderul rus a spus că modelele lingvistice mari (LLM) au devenit un instrument major în răspândirea informațiilor și sunt capabile să influențeze opiniile unor națiuni întregi. El a adăugat că dependența de LLM-uri concepute în alte țări este inacceptabilă pentru Rusia.

„Pentru Rusia, este o chestiune de suveranitate națională, tehnologică și bazată pe valori. Prin urmare, țara noastră trebuie să dețină un set cuprinzător de tehnologii și produse proprii în domeniul inteligenței artificiale generative”, a declarat Vladimir Putin la AI Journey, cel mai important eveniment al Rusiei pe zona de inteligență artificială (AI).

Putin a declarat că grupul de lucru ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea de centre de date în toată țară și pe asigurarea unor surse de energie în apropiere, cum ar fi centralele nucleare la scară mică.

În Rusia, care este în urma Statelor Unite și a Chinei în domeniul AI, principalele companii rusești din sector, Sberbank și Yandex, au dezvoltat două LLM-uri, Gigachat și Yandex GPT.

Sberbank, care a evoluat dintr-o bancă tradițională într-o companie de tehnologie, a anunțat miercuri o nouă versiune a Gigachat și i-a prezentat lui Putin produse bazate pe AI, de la roboți umanoizi, la ATM-uri pentru scanarea stării de sănătate.

Președintele Rusiei vrea un plan național privind AI

Putin a declarat că până în 2030 contribuțiile tehnologiilor bazate pe AI la produsul intern brut al Rusiei ar trebui să depășească 11 trilioane de ruble (136,57 miliarde de dolari). El a cerut dezvoltarea unui plan național de implementare a AI, pe lângă grupul de lucru, și a îndemnat instituțiile statului și companiile să utilizeze din ce în ce mai mult AI.

Prin blocarea importurilor de hardware, inclusiv de microcipuri, sancțiunile occidentale au reprezentat un obstacol în calea eforturilor rusești de extindere a capacității de calcul și de dezvoltare a AI.