Măsurile luate de România împotriva păcănelelor, în atenția unei mari publicații internaționale

Cel puțin nouă orașe din România vor urmări interdicții totale împotriva caselor de jocuri de noroc, pe măsură ce ordonanța de urgență oferă primarilor și consiliilor locale puteri decisive de veto, notează The Guardian într-un articol.

Cunoscuta publicație britanică amintește că guvernul României a revizuit reglementările privind jocurile de noroc printr-o ordonanță de urgență care permite municipalităților să restricționeze sau să interzică sălile de pariuri și sălile de jocuri de noroc. The Guardian subliniază că este „cea mai severă restrângere a industriei pe care țara a văzut-o până acum”.

Operatorii licențiați trebuie acum să obțină nu doar o autorizație națională, ci și autorizație locală pentru a deschide un punct de jocuri de noroc, oferind primarilor și consiliilor locale un puternic drept de veto. Oficiali români consultați de ziarul din Marea Britanie afirmă că peste 200 de localități ar putea urma interdicții totale.

„Industria jocurilor de noroc din România a cunoscut o expansiune rapidă, cu zeci de mii de aparate de tip slot și puncte de pariuri deschise la nivel național, în special în capitala București”, subliniază The Guardian, explicându-le cititorilor săi că, până acum, sălile de jocuri de noroc erau autorizate central în România, fără aprobarea orașelor, „lăsând comunitățile fără putere, chiar și atunci când astfel de locații se înmulțeau în apropierea școlilor și zonelor rezidențiale”.

Primarul din Slatina, citat de The Guardian în privința interdicției pentru păcănele

„De acum înainte, autoritățile locale pot spune clar ‘da’ sau ‘nu’”, a declarat pentru The Guardian deputata Diana Stoica din partea partidului USR, care a condus campania legislativă. „Dacă spun ‘da’, pot decide exact unde pot funcționa aceste locații și în ce condiții”.

Cel puțin nouă orașe și-au anunțat deja planurile de a urma interdicții totale. Printre ele se află Slatina, în sudul României, unde primarul Mario De Mezzo a promis să elimine toate sălile de jocuri de noroc pe măsură ce licențele existente expiră.

„Cea mai simplă soluție a fost să eliminăm aceste afaceri complet din oraș. Sunt toxice pentru societate”, a spus De Mezzo pentru publicația britanică. Aceasta notează că sectorul românesc al jocurilor de noroc reprezintă o piață de miliarde de euro, generând aproape 1 miliard de euro în taxe de stat în 2025, în ciuda faptului că audituri oficiale au identificat multe milioane de euro neîncasate.

Ani de zile, beneficiul fiscal a fost una dintre principalele justificări pentru neimpunerea restricțiilor, în ciuda presiunii publice, dar susținătorii reglementării susțin că avantajele economice vin cu un cost social foarte mare, mai subliniază The Guardian.

Problema jocurilor de noroc în România, prezentată pe larg de publicația britanică

„Aceasta este o problemă de sănătate publică”, a mai declarat Stoica. „Dependența de jocuri de noroc are cea mai mare rată a suicidului dintre toate dependențele, iar statul român a permis ca această industrie să explodeze în ultimii 20 de ani”, a continuat aceasta în comentariile făcute pentru publicația britanică.

Ea a subliniat că legislația anterioară trata jocurile de noroc mai lejer decât alte afaceri: „Dacă voiai să deschizi un magazin de flori, aveai nevoie de autorizație de la primărie. Pentru sălile de jocuri de noroc, nu era nevoie”.

La o conferință de presă recentă în București, deputatul a arătat spre un bloc de apartamente aflat în spatele său, care găzduia șase săli de pariuri la parter, situate în apropierea mai multor școli.

„Nu suntem în Las Vegas”, a spus Stoica. „Această aglomerare de aparate distructive se întâmplă în mijlocul cartierelor rezidențiale”.

The Guardian notează că primarul Bucureștiului Ciprian Cucu a declarat că trebuie să consulte consiliul local înainte de a decide asupra unei interdicții și că acesta a sugerat că sălile de jocuri de noroc ar putea fi limitate la anumite zone, cum ar fi Centrul Vechi. El a precizat totuși că aceasta este doar o idee.

„Am văzut efectele devastatoare pe care aceste afaceri le au asupra vieților oamenilor”

Parlamentul român dezbate, de asemenea, restricții suplimentare asupra jocurilor de noroc. Măsurile propuse includ interzicerea accesului persoanelor sub 21 de ani în sălile de jocuri de noroc, limitarea reclamelor pentru jocuri de noroc online între orele 6:00 și miezul nopții, plafonarea pierderilor la 10% din venitul declarat și restricționarea reclamelor adresate copiilor. Anul trecut, autoritatea media din România a interzis celebrităților și influencerilor să apară în reclame pentru jocuri de noroc.

De Mezzo a declarat că decizia de a urma o interdicție la nivelul întregului oraș a fost motivată de observarea consecințelor dependenței în comunitatea sa.

„Am văzut efectele devastatoare pe care aceste afaceri le au asupra vieților oamenilor”, a spus pentru The Guardian. „Familiile se destramă, iar copiii merg la culcare flămânzi pentru că părinții își pierd salariile la aparatele de joc”, a deplâns primarul român.

De Mezzo a respins, de asemenea, argumentul că orașele ar pierde venituri valoroase dacă sălile de jocuri s-ar închide. „Dacă salvarea măcar unei vieți înseamnă să amânăm asfaltarea a trei străzi până anul viitor, merită”, a adăugat el în comentariile făcute pentru The Guardian.