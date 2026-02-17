Măsurile vizate de Rogobete după cazul medicului agresat. „Mi se pare de noaptea minţii ca în 2026 ministrul să vină la televizor să spună «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii»”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că își dorește modificări legislative care să ofere protecție personalului medical, după cazul doctoriței agresate luni seară de familia unei paciente la Spitalul Județean din Târgu Jiu.

Oficialul a precizat că a purtat o discuție în acest sens cu Colegiul Medicilor.

„Am discutat inclusiv cu doamna preşedinte al Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, să schimbăm legea. Mi se pare de noaptea minţii ca în anul 2026 ministrul Sănătăţii să vină la televizor şi să spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii», dar e realitatea pe care o trăim, din păcate”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

Ministrul Sănătății consideră că sunt necesare „măsuri legislative clare, concrete, simple” pentru protejarea personalului medical, care trebuie apărat „de astfel de personaje”.

„Mă refer la măsuri de protecţie pentru personalul medical şi, de ce nu, să considerăm că astfel de manifestări pot fi incluse în zona ultrajului”, a mai spus el.

Medic agresat de rudele unei paciente la Târgu Jiu

Luni seară, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Târgu Jiu, o doctoriță a fost bruscată de familia unei paciente pe care încerca să o stabilizeze, potrivit Agerpres și News.ro.

„În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine”, a declarat purtătoarea de cuvânt a spitalului, Mihaela Țicleanu.

Reprezentanta unității sanitare a spus că a intervenit agentul de pază, iar angajații din UPU au apelat poliția.

„În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale”, a mai declarat Țicleanu.

Un bărbat și o femeie au fost reținuți de polițiști în urma incidentului, conform anunțului făcut marți de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.