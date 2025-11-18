Mathnasium, liderul global în educația matematică, își extinde prezența în România și caută parteneri locali dedicați performanței

La Mathnasium, fiecare copil lucrează în ritmul său, sub îndrumarea atentă a unui trainer dedicat Foto: Mathnasium România

După validarea rapidă a modelului pilot din București, Mathnasium România lansează programul de francizare, oferind antreprenorilor din alte orașe oportunitatea de a aduce în comunitățile lor un model educațional global, cu impact și randament dovedit.

Primul centru, deschis în primăvara acestui an în zona Aviației – București, a depășit așteptările încă din primele luni de funcționare, confirmând potențialul uriaș al metodei Mathnasium.

„Rezultatele obținute au fost remarcabile și ne-au demonstrat cât de mult își doresc familiile din România o abordare modernă și eficientă a învățării matematicii. Este momentul potrivit pentru extindere și pentru a aduce acest model educațional în cât mai multe orașe din țară. Mathnasium transformă pasiunea pentru educație într-un model de afacere sustenabil – o oportunitate pentru antreprenorii care caută un business solid și cu impact pozitiv în comunitate“, declară Dana Bănică, Managing Director & Master Franchisee, Mathnasium România.

Cum funcționează metoda Mathnasium

Succesul global al Mathnasium are în spate o metodă unică, care pune elevul în centrul procesului de învățare, respectă ritmul său individual și îi oferă atenția personală necesară pentru a-și construi încrederea și performanța.

Articol susținut de Mathnasium România