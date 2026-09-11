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Opinii /

Maurul Bolojan nu și-a făcut datoria, maurul trebuie să plece. În urma lui rămâne întrebarea: ce fel de țară vreți: condusă de PSD+AUR sau de PSD-UDMR (+PNL)?

Director editorial

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Dacă țelul lui Bolojan a fost acela de a ține România dincoace de linia prăpastiei bugetare, el a reușit. O spun legile economice, la fel de dure precum cele ale fizicii. E gravitație, până la urmă se poate observa cu ochiul liber: România n-a căzut, nu e în „junk”. Bugetul arată mai bine. Dar țara arată mai rău.

  • PNL a scăzut în sondaje pentru că rolul „de martir” nu prinde decât pentru o seară de dramă. A doua zi dimineață, oamenii vor soluții.
  • Iar Bolojan e chemat să aleagă: continuă să stea la Guvern și crește posibilitatea venirii AUR la putere? Sau pleacă și acceptă o formulă de guvernare? 
  • Dacă noi credem că statul și societatea vor rezista la un guvern de populiști „puri și duri” să ne uităm la ce se petrece zilele acestea.

În urmă cu patru luni, Ilie Bolojan era martirul perfect pentru sondaje. Demis de la Palatul Victoria de o „alianță” de strânsură de interese formată din PSD, AUR și cu binecuvântarea tăcută a președintelui Nicușor Dan, Bolojan nu trebuia decât să ducă mai departe narațiunea, legenda, aura, spuneți-i cum vreți. 