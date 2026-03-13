Meciul prin care Bogdan Stelea și Belodedici au schimbat viitorul baschetului în România

„Care baschet?” ar întreba cârcotașii și probabil pe bună dreptate, pentru că știm toți că a fost multă vreme un sport neglijat la noi, în ciuda performanțelor tinerilor baschetbaliști români din ultimii ani. Marți seară, însă, baschetul românesc a primit un semn clar că povestea lui poate începe din nou. BCR a anunțat oficial parteneriatul cu Federația Română de Baschet pentru primele două ligi naționale masculine, Liga Națională și Liga I, sub sloganul „Ai încredere în tine”, care a luat forma unui meci demonstrativ între o echipă FRB All Stars cu Bogdan Stelea și Miodrag Belodedici și o echipă de pasionați de baschet de la BCR.

Seara a început cu semnarea acordului dintre Sergiu Manea, CEO BCR, și Carmen Tocală, Președinta Federației Române de Baschet, care s-a făcut simbolic prin semnarea unor tricouri cu mesaje pozitive și a unor mingi de baschet de către cei doi, iar laitmotivul discursurilor a fost că succesul individual are nevoie de o echipă în spate.

Cum s-a semnat acordul istoric BCR – FRB sub sloganul „Ai încredere în tine”

„Cred că societatea, în sens larg, ar trebui să se uite foarte mult la sport și să învețe din sport”, explică Sergiu Manea. „Din baschet ar trebui să învățăm că trăim repede, dar ar trebui să trăim repede cu un scop. Ar trebui să înțelegem că fiecare avem un rol și ar trebui să avem încredere în noi că putem juca acel rol. Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita aia e dată de succesul colectiv. Rolul nostru aici este să creăm succes colectiv. Să creăm comunitate.”

Din partea Federației Române de Baschet, mesajul a fost construit în același registru al comunității și al identității pe care sportul le poate crea.

„Sunt mândră în seara aceasta, mândră pentru baschetul românesc,” a afirmat Carmen Tocală. „Un partener puternic înseamnă că și noi oferim solidaritate. Vă mulțumim încă o dată și sunt convinsă că împreună putem construi o societate puternică. Avem identitate națională și internațională. Avem disciplină. Baschetul este o punte între generații, o punte între feminin și masculin, o punte între 3 la 3 și 5 la 5, o punte pentru ceea ce înseamnă toți în această țară. Faptele vorbesc de la sine și înseamnă tot ceea ce vedem. Ce ne propunem? Ne propunem elite în sportul mondial, alături de BCR.”

Dincolo de discursuri, organizatorii au vrut ca seara să arate exact ceea ce spune sloganul campaniei: încrederea începe cu tine, dar se construiește într-o echipă. De aceea, evenimentul de la Arena de Baschet nu a fost gândit ca o simplă conferință de presă, ci ca un meci adevărat, cu tribune, cu atmosferă de competiție și cu oameni care intră pe teren pentru că le place sportul.

MC-ul serii a fost Cabral, care a pus lucrurile într-o perspectivă simplă:

„«Ai încredere în tine» este un mesaj despre curaj, despre performanță, despre putere și despre educație prin sport, despre spirit de echipă și valori comune atât ale sportului, cât și ale comunității despre care vorbeam mai devreme. De astăzi începe o schimbare la față, o infuzie de fericire, de sănătate, de energie și de putere într-un sport care merită în România mult mai mult.”

Baschetul are nevoie de susținere și în afara marilor orașe

Tema extinderii baschetului în cât mai multe comunități din țară a revenit și în alte momente ale serii. Sergiu Manea a povestit că discuțiile cu tineri din diferite orașe l-au ajutat să înțeleagă mai bine cât de mult își doresc aceștia locuri reale în care să facă sport. „Mulți dintre cei tineri îmi spuneau: Știi ce? Ar trebui un teren de baschet, dar nu unul ascuns în școală, ci undeva aproape. Și, în loc să stăm în bar, poate să jucăm ceva.

Ideea a fost reluată și de prezentatorul evenimentului, Cabral, care a subliniat că baschetul are deja o bază solidă în mai multe orașe din România. „Avem 15 orașe în care avem echipe de baschet care merită urmărite. Nu doar în București. Avem echipe bune care joacă în Liga Națională la Cluj, la Oradea și la Sibiu. Ar fi bine ca toți copiii, mai ales copiii din aceste orașe, să știe că au un loc nou de joacă. Un loc în care se pot dezvolta, pot crește, pot explora.”

Cum a decurs meciul dintre BCR și FRB

Evenimentul a inclus și un meci demonstrativ de 10 minute pe teren, organizat într-o formulă simbolică. O echipă de angajați BCR a jucat cu o echipă de all-stars ai FRB, care i-a inclus și pe fotbaliștii celebri Bogdan Stelea și Miodrag Belodedici.

Meciul demonstrativ s-a încheiat cu scorul 10 la 4 în favoarea FRB. Dar, după cum a spus și Cabral: „Avem un meci de baschet diferit. Un meci de baschet dintre două echipe care, de fapt, joacă împreună, nu una împotriva celeilalte.”

În tribune, atmosfera a fost mai apropiată de cea a unui meci real decât de cea a unei lansări de parteneriat, cu aplauze și reacții pentru fiecare fază de pe teren.

Seara s-a încheiat cu un spectacol al celor de la Dunking Devils, o trupă de acrobați din Slovenia care combină baschetul cu gimnastica și care au subliniat și ei, prin schemele complicate în care se catapultează unii pe alții la coșul de baschet, că munca de echipă este cea mai importantă, atât în sport, cât și în viață.

Articol susținut de BCR