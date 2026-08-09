Cum vede un medic român din Germania atacul cu bâte și topoare asupra unei ambulanțe într-un sat din Cluj

Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, a transmis că nu poate înţelege cum într-o ţară europeană mai mulţi oameni au atacat cu topoare o ambulanţă. El a subliniat că cei care pot fi convinşi de postări de pe TikTok să ia toporul şi să atace oameni aflaţi la muncă, într-o ambulanţă, sunt un pericol pentru cei din jur, într-o postare pe Facebook preluată de News.ro.

„O ambulanţă atacată cu topoare pentru că pe TikTok nişte indivizi au răspândit aberaţia că se răpesc copii cu ambulanţa… Citeşti şi efectiv te întrebi dacă este real”, a scris, duminică, medicul Iuliu Torje.

Medicul anestezist este de părere că nu orice „barbarie” trebuie explicată sociologic şi a afirmat că cei care iau topoare şi atacă ambulanţe după o postare pe TikTok sunt un pericol pentru cei din jur.

„Şi cred că trebuie să încetăm să cosmetizăm lucrurile de teamă să nu ofensăm pe cineva.. pentru că NU orice barbarie trebuie explicată sociologic. Dacă eşti suficient de convins de un TikTok încât să iei toporul şi să ataci nişte oameni aflaţi la muncă într-o ambulanţă, eşti un pericol pentru cei din jur. Punct. Iar aici răspunsul statului trebuie să fie extrem de dur. Nu doar pentru cei care au atacat ambulanţa, cât şi pentru dezaxaţii care au provocat deliberat isteria prin răspândirea unor informaţii false”, a mai scris Torje.

„Mâine ce urmează? Să scoatem medicii din maşini şi să-i linşăm în stradă?”, a completat medicul.

Iuliu Torje a fost în trecut, pentru scurt timp, consilier onorific al fostului ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

Evenimentele din Cluj

O ambulanță a fost atacată în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, de localnici care au văzut clipuri pe TikTok despre „ambulanța care fură copii”, a relatat publicația Dejeanul. Șoferul a suferit răni grave la ochi de la cioburile unui geam spart cu piatra de atacatori. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.

Trei tineri din comuna Recea-Cristur, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, au fost reținuți de autorități pentru 24 de ore.