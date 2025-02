Medic infecționist: „Gripa poate să ducă la situații complicate și dacă nu ai boli preexistente”. Care sunt manifestările care arată că un copil ar trebui dus urgent la medic și când poate fi tratat acasă

Suntem în plin sezon gripal, cu numeroși copii care fac complicații din cauza gripei. Medicii infecționiști atrag atenția că virusul gripal poate cauza îmbolnăviri care să pună viața în pericol, chiar și în cazuri unde nu există boli asociate, și oferă mai multe sfaturi părinților pentru a-și proteja copiii.

Actualul sezon de infecții acute respiratorii este unul intens, iar gripa ocupă un loc fruntaș, a atras atenția dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase. „Trebuie să înțelegem că gripa nu e o simplă răceală. Și că există – chiar dacă rar – forme critice de gripă care pot să ne pună viața în pericol, indiferent că vorbim despre copii sau adulți”, a mai spus acesta.

Declarația vine în contextul în care ultima raportare a Institutului Național de Sănătate Publică, aferentă perioadei 20-26 ianuarie 2025, arată o înmulțire a cazurilor de gripă și alte infecții respiratorii, comparativ atât cu săptămâna anterioară, cât și cu aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, din 133.635 de cazuri de infecții respiratorii, 10.950 au fost de gripă clinică. Comparativ, în săptămâna anterioară, s-au întegistrat 6.994 de cazuri de gripă clinică. Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în București, precum și în județele Cluj, Brașov și Prahova.

„Avem nevoie de un exemplu dramatic pentru a conștientiza pericolul”

Potrivit aceleiași surse, numărul deceselor a ajuns la 22, cu opt mai multe decât raportarea precedentă. Totodată, s-a înregistrat decesul unui copil de trei ani – primul din acest sezon la grupa de vârstă 0-4 ani – din cauza complicațiilor cauzate de gripă. Copilul avea boli preexistente, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății.

Aceste boli preexistente au creat o situație în care sistemul imunitar nu a mai făcut față infecției cu virus gripal, a comentat dr. Adrian Marinescu:

„Pe de altă parte, gripa poate să ducă, din păcate, la situații complicate și dacă nu ai boli preexistente. Am observat, de-a lungul anilor, că întotdeauna avem nevoie de un exemplu dramatic pentru a conștientiza un anumit lucru. Dar nu cred că este necesar să se demonstreze că există forme critice de gripă care pot duce și la deces, ca să înțelegem că se pot ivi acele complicații. Ori, în acest context, prevenția este foarte importantă și trebuie să conștientizăm acest lucru.”

Pentru că, adaugă dr. Marinescu, atunci când vorbim despre gripă lucrurile pot fi imprevizibile. Nu se știe de la început cât de sever va fi un sezon. Singurul lucru pe care cineva îl poate face pentru o protecție maximă este să se vaccineze antigripal încă din toamnă, înainte de debutul sezonului de gripă.

„La întrebarea «dacă nu m-am vaccinat în toamnă, pot să o mai fac acum?», răspunsul este categoric da! Mai ales că sezonul de gripă va însemna luna februarie și luna martie. Și vor fi cazuri, probabil izolate, și în aprilie. Deci, evident, că pot să o fac și ar trebui să o fac”, a recomandat Marinescu.

Semne că infecția respiratorie e severă

Semne de alarmă în cazul gripei severe sunt aceleași și pentru copii și pentru adulți. „În momentul în care, de exemplu, copilul respiră greu, are o stare generală proastă, instabilă, schimbătoare pe parcursul câtorva ore, sigur că părintele ar trebui să vină cu copilul la un consult, pentru că ne putem gândi la o urgență. Sau, dacă simptomele sunt persistente, nu se rezolvă în 48 de ore, în 72 de ore, face febră mare, dacă e vorba despre un copil mic, sigur că sunt motive de a veni la camera de gardă”, ne-a explicat dr. Adrian Marinescu.

Însă, dacă nu există astfel de semne de infecție severă, n-ar trebui aglomerate camere de gardă. Dacă vii la camera de gardă în primul moment când situația nu reprezintă o urgență vor exista timpi de așteptare foarte lungi. Plus că, adaugă dr. Adrian Marinescu, se va suprasolicita sistemul de ambulanță care, în loc să ajungă la urgențe reale, va transporta cazuri care pot fi rezolvate și la medicul de familie.

„În momentul în care am o stare mai proastă, cu febră înaltă, cu dureri musculare, articulare, dureri de cap, senzația că am fost bătut, cel mai probabil că este gripă. Este adevărat că este nevoie și de un test, măcar de unul rapid. Și mai mult decât atât, am nevoie de un tratament antiviral care să mă ajute să mă ridic din pat mai repede, să scap de complicații. Orice medic poate prescrie acest tratament, începând cu medicul de familie”, a explicat medicul infecționist.

Cât privește cei interesați să stea departe de virusul gripal, vaccinarea reprezintă 70% din soluție: „În rest, este vorba despre regulile de igienă similare celor din timpul infecției cu SARS-CoV-2. Respectiv: spălatul pe mâini cu apă și săpun, autoizolarea care nu e obligatorie, dar e necesară, dacă are simptome respiratorii nu-mi trimit copilul la grădiniță sau la școală, nu merg la muncă, evit zonele aglomerate. Sunt lucruri care par simple, dar pe care chiar trebuie să le facem”, a conchis dr. Adrian Marinescu.

Alertă epidemiologică în România

Pe fondul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăviri de gripă și depășirea mediei față de sezoanele anterioare, autoritățile din România au instituit starea de alertă epidemiologică. În spitale, accesul aparținătorilor pacienților internați a fost limitat și s-a trecut la realizarea triajului epidemiologic.

Totodată măștile, mănușile și halatele de protecție au devenit obligatorii atât pentru personalul medical, cât și pentru alte persoane care intră în contact cu pacienții.

Autoritățile sanitare recomandă părinților să nu-i trimită pe copii la școală sau la grădiniță dacă au semne de infecție respiratorie. Instituțiile școlare sunt obligate să realizeze triajul epidemiologic observațional, zilnic, pentru a identifica eventualele simptome de infecții respiratori în colectivități.

Se recomandă spălarea mâinilor în fiecare pauză, aerisirea claselor, utilizarea batistelor de unică folosință pentru acoperirea gurii și a nasului și spălarea corectă a mâinilor după tuse sau strănut. Totodată, autoritățile recomandă vaccinarea antigripală a preșcolarilor, școlarilor și elevilor, mai ales pentru cei care au afecțiuni cronice care pot fi agravate de gripă.

Numărul cazurilor de gripă și viroze respiratorii se află în creștere și în alte țări europene, precum și în SUA. Astfel, potrivit ultimelor date ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), numărul infecțiilor gripale a crescut la nivel înalt și foarte înalt în 44 de state americane. Au fost raportate încă 16 noi decese în rândul copiilor, de la mijlocul lui decembrie și până la finalul lunii ianuarie, totalul ajungând la 47.

Autoritățile sanitare americane au mai spus că numărul mare de cazuri de gripă a dus la aglomerarea semnificativă a camerelor de gardă ale spitalelor, pentru toate grupele de vârstă. Totodată, numărul internărilor din pricina gripei a crescut atât la copii, cât și la adulți.

SURSA FOTO: Dreamstime.com