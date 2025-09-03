Medicamentele compensate nu se scumpesc anul acesta, spune ministrul Sănătății, care contrazice Casa de Asigurări de Sănătate: „Este aberant”

În acest an nu vor fi schimbări în ceea ce privește nivelul de compensare a medicamentelor, a anunțat marți seară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o emisiune la Medika Tv. Ministrul consideră că, după ce a fost impus CASS pentru pensii, ar fi „aberant” ca oamenii să scoată mai mulţi bani din buzunar atunci când merg la farmacie.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunțase, la finalul săptămânii trecute, că intenționează să scadă nivelul de compensare pentru unele dintre cele mai utilizate medicamente prescrise în tratarea bolilor cardiovasculare, ceea ce ar înseamna un preț mai mare plătit de pacient. CNAS este o instituție aflată în subordinea Guvernului, nu a Ministerului Sănătății, însă schimbarea nivelului de compensare a medicamentelor se poate face doar prin Hotărâre de Guvern inițiată de ambele instituții: Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate.

Ministrul Sănătății spune, însă, că medicamentele nu se vor scumpi:

„Pacientul trebuie să înţeleagă că anul acesta nu se va modifica nimic la nivelul de compensare. Pentru că este aberant ca la o lună de zile după ce am impus, mă rog, Ministerul Finanţelor, dar nu contează, e domeniul Sănătăţii, am impus CASS pentru pensii ca aceiaşi oameni să scoată bani suplimentari în farmacii. Eu, cât voi fi la Ministerul Sănătăţii, împreună cu susţinerea PSD, acest lucru nu se va întâmpla. Dar aici nu e o chestie politică”, a declarat Alexandru Rogobete marţi seară, la Medika Tv, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătății a vorbit și despre „datorii enorme” pe care le are CNAS: „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei, către farmacii, către concedii medicale, către unităţi sanitare chiar şi lista poate continua.”

Întrebat dacă va exista un blocaj din această cauză, ministrul a negat: „Nu, pentru că au existat discuţii cu Ministerul Finanţelor şi încercăm să închidem anul acesta”.

De anul viitor, susține ministrul Sănătății, se vor putea corecta o parte dintre problemele de finanţare din sistem, în urma măsurilor luate în acest an.

Lista de medicamente compensate este revizuită periodic, iar nivelul de compensare a medicamentelor se stabilește în urma evaluărilor tehnice realizate de Agenția Națională a Medicamentului. Evaluările tehnice sunt transmise apoi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății, care pot decide revizuirea listei de compensate și modificarea nivelului de compensare a medicamentelor. Măsura se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

​Mai mult de jumătate dintre decesele din România au drept cauză bolile cardiovasculare, iar în anul 2021, o persoană din patru se afla în evidenţa medicilor de familie cu o boală cardiovasculară, potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Bolile de inimă sunt cauza numărul 1 de mortalitate peste tot în lume, însă România înregistrează cele mai multe decese din Europa: în timp ce media europeană este de 44 de decese la 100.000 de locuitori, în România este de 109 decese la 100.000 de locuitori.