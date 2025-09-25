Medici americani resping avertismentele lui Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur: „Pacientele întreabă despre asta”

Afirmațiile președintelui Donald Trump că Tylenol, analgezic care conține paracetamol, sunt o cauză pentru autism nu fac decât să vina asupra femeilor însărcinate, care deja se simt vinovate dacă au luat medicamentul, a spus dr. Sindhu Srinivas, președintele Societății pentru Medicină Materno-Fetală, pentru Reuters.

„Pacientele întreabă cu siguranță despre asta”, a spus ea, referindu-se la avertismentele lui Trump. „Dacă au luat deja (nr. Tylenol) în timpul sarcinii, există o mare îngrijorare”, a spus ea.

Donal Trump, într-o conferință de presă organizată luni la Casa Albă în care a fost însoțit de secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. și de înalți oficiali din domeniul sănătății, a avertizat femeile cu privire la o legătura între folosirea Tylenol în timpul sarcinii și apariția autismului. Specialiștii avertizează că nu se bazează pe suficiente dovezi științifice.

Dr. Rana Alissa, pediatru în Jacksonville și președinte al filialei din Florida a Academiei Americane de Pediatrie, afirmă că efectele psihologice asupra femeilor au fost vizibile încă de a doua zi.

„Femeile însărcinate întreabă în mod activ despre Tylenol”, a spus ea. „«Ce ar trebui să fac? Credeți că este sigur? Am luat Tylenol luna trecută. Credeți că i-am făcut deja rău copilului meu?» Acestea sunt exemple de întrebări pe care le auzim”, a completat medicul.

Dr. Rachel Blake, obstetrician-ginecolog care lucraeză în New York și New Jersey, a declarat că marți a liniștit mai multe paciente însărcinate, spunându-le că Tylenol este în continuare sigur, în ciuda avertismentelor repetate ale lui Trump.

„Nu există noi cercetări care să sugereze că ar trebui să se modifice această recomandare”, a spus ea.

Agențiile europene și OMS îl contrazic pe Trump

Luni, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA și-a actualizat informațiile de pe site, iar Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a trimis scrisori furnizorilor avertizându-i cu privire la un risc, cu mențiunea că nu s-a stabilit nicio relație de cauzalitate între paracetamol și autism.

De luni, oficialii din domeniul sănătății din Uniunea Europeană, agențiile britanice de sănătate și Organizația Mondială a Sănătății s-au grăbit să corecteze informațiile. Toți au afirmat că nu există dovezi concludente care să facă legătura între utilizarea analgezicului în timpul sarcinii și autism.

Abordarea lui Srinivas în consilierea pacienților este de a împărtăși unele dintre deficiențele și nuanțele cercetărilor care susțin o asociere între Tylenol în timpul sarcinii și autism.

Ea a afirmat că unele dintre studii aveau „multe limitări” și nu luau în considerare motivele pentru care o femeie însărcinată ar putea avea nevoie să ia paracetamol, cum ar fi febra, care a fost asociată cu autismul.

„Ceea ce știm este că nu există cu adevărat nicio legătură de cauzalitate între paracetamol și autism”, a spus Srinivas.

Paracetamol, cunoscut și ca acetaminofen, este singurul analgezic considerat sigur pentru femeile însărcinate. Medicii le recomandă deja să utilizeze cea mai mică cantitate posibilă de medicament, pe o durată cât mai scurtă, pentru a controla durerea și febra în timpul sarcinii.

Febra și durerea netratate în timpul sarcinii cresc riscul de malformații congenitale, naștere prematură, greutate mică la naștere, avort spontan și alte probleme de sănătate.



