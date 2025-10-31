Medicii care răspândesc informații false în spațiul public riscă să își piardă dreptul de a profesa

Medicii care răspândesc în spațiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute, „ce pot pune în pericol sănătatea publică”, riscă să își piardă dreptul de a profesa. Propunerea apare într-un proiect de lege depus la Parlament, semnat de aproape 60 de senatori și deputați PSD, USR și AUR.

Medicii aflați la prima abatere vor fi sancționați cu interdicţia de a exercita profesia „ori anumite activităţi medîcale” pe o perioadă de la o lună la un an, prevede inițiativa legislativă.

În cazul celei de-a doua abateri, sancțiunea propusă este „retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor”, ceea ce echivalează cu retragerea dreptului de liberă practică.

Proiectul de lege a fost inițiat de senatorii Adrian Streinu Cercel, Eugen Remus Negoi (ambii PSD) și Adrian Wiener (USR) și a fost semnat de aproape 60 de parlamentari – majoritatea membri USR și PSD, dar și 3 senatori AUR.

Inițiatorii arată, în expunerea de motive, că „în ultimii ani, s-a constatat o creştere alamantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, informaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional.”

Această conduită „a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”, potrivit inițiatorilor proiectului de lege.

Aceștia consideră că „medicul «antivaccinist» aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei”.