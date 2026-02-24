Medicii generaliști vor primi bani pentru a prescrie medicamente pentru slăbit în Anglia

Guvernul britanic introduce mai multe variante de bonusuri pentru medici în încercarea de a combate obezitatea tot mai accentuată în rândul populației.

Cabinetele medicilor generaliști din Anglia ar urma să primească în medie 3.000 de lire sterline (echivalentul a aproape 3.500 de euro) pe an sub formă de bonusuri pentru a prescrie pacienților medicamente pentru slăbit, scrie BBC. Măsura ar urma să intre în vigoare peste două luni.

Potrivit sursei citate, medicii generaliști vor primi, de asemenea, bani în plus – în valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline pe an – pentru trimiterea pacienților la programe de slăbit.

Plățile stimulative se vor aplica numai pentru medicamentul Mounjaro, produs de compania americană Eli Lilly și asta pentru că doar acest medicament poate fi prescris de medicii generaliști. Celălalt medicament, Wegovy, nu este prescris de medicii generaliști, ci este administrat de serviciile specializate de slăbire ale NHS (Sistemul Național de Sănătate, n.red.).

Totuși, experții britanici în obezitate cred că programul de stimulente financiare pentru medici va avea un impact limitat, deoarece medicamentele sunt încă strict restricționate în cadrul NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) – iar această măsură nu va contribui în niciun fel la extinderea eligibilității.

Se estimează că peste 1 milion de persoane utilizează medicamente de slăbit în Marea Britanie, dar nu doar Mounjaro, ci și Wegovy.

Bonusurile sunt o parte normală a contractului medicului generalist și, în trecut, au fost plătite pentru o serie de alte lucruri, de la îmbunătățirea îngrijirii persoanelor cu demență până la creșterea ratei de vaccinare și prescrierea de statine pentru reducerea riscului de boli cardiace, mai notează BBC.