Medicii rezidenți anunță o grevă de 5 zile, chiar înainte de Crăciun, nemulțumiți de salariile primite, în Anglia. Ei cer ajustarea la nivelul real din 2008

Medicii rezidenți prostestează în ploaie în fața spitalului St Thomas din Westminster, în cadrul unei greve de cinci zile în Anglia, pe 14 noiembrie 2025. FOTO: amer ghazzal / Alamy / Profimedia

Medicii rezidenți din Anglia vor organiza o grevă de cinci zile începând cu 17 decembrie, chiar înainte de Crăciun, invocând eșecul guvernului de a face o ofertă credibilă în ceea ce privește locurile de muncă și salariile, a anunțat luni un sindicat care îi reprezintă, potrivit Reuters.

Asociația Medicală Britanică (BMA), care se află de luni de zile într-un conflict cu guvernul în numele medicilor rezidenți, susține că oferta salarială de 5,4% a guvernului nu compensează ani de erodare a salariilor în contextul ajustării la inflație, în timp ce guvernul de la Londra afirmă că acordul este unul echitabil și care poate fi plătit.

Ca răspuns la ultima notificare de grevă, ministrul Sănătății, Wes Streeting, a criticat BMA pentru că a ales să intre în grevă „atunci când aceasta va provoca perturbări maxime” și „anxietate nemăsurată”.

„Aceste greve nu sunt în interesul nimănui și nu există nicio justificare morală pentru ele”, a afirmat Streeting, într-un comunicat emis de ministerul său, adăugând că guvernul este în continuare deschis la negocieri.

Medicii rezidenți, cunoscuți anterior ca medici juniori, au organizat cinci zile de grevă luna trecută și alte cinci zile de grevă în iulie, după ce guvernul a transmis că nu poate satisface cererile lor pentru o îmbunătățire a acordului salarial în acest an.

Anul trecut, guvernul laburist nou ales la acea vreme a ajuns rapid la un acord cu medicii pentru o creștere salarială de 22%, ca parte a angajamentului său de a îmbunătăți Serviciul Național de Sănătate (NHS) și în speranța de a pune capăt unei dispute de lungă durată.

BMA a solicitat o creștere de 29% în acest an pentru a restabili salariile la nivelul din 2008, în termeni reali. Streeting a scris sindicatului luna trecută, subliniind că „presiunile financiare enorme cu care se confruntă țara înseamnă că eu nu pot merge mai departe în ceea ce privește plata acordată”.