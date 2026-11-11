Medicina modernă, mai aproape de pacienți. Cum schimbă clinicile multidisciplinare accesul la servicii medicale în orașele din România

Accesul la servicii medicale specializate nu mai trebuie să presupună, în toate situațiile, deplasarea către marile centre universitare. Dezvoltarea clinicilor private multidisciplinare din orașele regionale oferă pacienților posibilitatea de a beneficia de consultații, investigații și tratamente complexe mai aproape de casă. În Pitești, Clinica Brio Med reprezintă un exemplu al acestei tendințe, reunind specialități medicale diverse, medici cu experiență și tehnologii moderne de diagnostic.

În ultimii ani, așteptările pacienților față de serviciile medicale s-au schimbat considerabil. Dincolo de competența medicului, contează disponibilitatea investigațiilor, timpul necesar obținerii unui diagnostic și posibilitatea de a continua evaluarea medicală fără deplasări repetate între mai multe unități sanitare.

În acest context, Clinica Brio Med din Pitești dezvoltă un model de asistență medicală multidisciplinară, care urmărește să reunească într-un singur loc consultații de specialitate, investigații și proceduri medicale, cu accent pe colaborarea dintre medici și continuitatea îngrijirii pacientului.

De la consultații individuale la o abordare multidisciplinară

Una dintre dificultățile întâlnite de pacienți este fragmentarea serviciilor medicale. O problemă de sănătate poate necesita evaluarea mai multor specialiști, iar organizarea consultațiilor și investigațiilor în unități diferite presupune timp și efort suplimentar.

O clinică multidisciplinară poate simplifica acest proces, oferind acces la specialități complementare și facilitând colaborarea dintre medici atunci când situația clinică o impune.

De exemplu, un pacient cu afecțiuni cardiovasculare poate avea nevoie și de evaluare endocrinologică sau neurologică, în timp ce simptomele digestive persistente pot necesita investigații gastroenterologice și consultații în alte specialități.

Brio Med reunește o gamă extinsă de specialități medicale, printre care cardiologie, gastroenterologie, endocrinologie, neurologie, ortopedie, obstetrică-ginecologie, dermatologie, ORL, pediatrie, pneumologie, urologie, reumatologie, hematologie și chirurgie generală.

Acestora li se adaugă domenii precum neurochirurgia spinală, chirurgia vasculară, chirurgia plastică și estetică, psihiatria și radiologia intervențională, contribuind la diversificarea opțiunilor de evaluare medicală disponibile la nivel local.

Experiența medicilor, un element esențial în dezvoltarea serviciilor medicale

Dincolo de infrastructură și aparatură, calitatea serviciilor medicale depinde în primul rând de pregătirea și experiența profesioniștilor care le oferă.

Dezvoltarea unei clinici multidisciplinare presupune atragerea unor medici cu expertiză în domenii diferite, inclusiv specialiști care activează sau au acumulat experiență în spitale și centre medicale importante din România și din străinătate.

În cardiologie, echipa Brio Med o include pe Dr. Elena Sauer, medic specialist cardiologie, cu acreditări europene EHRA și competențe în electrofiziologie cardiacă invazivă și dispozitive cardiace implantabile. Parcursul său profesional cuprinde activitate în centre medicale din Germania și experiență în peste 4.800 de proceduri de electrofiziologie intervențională.

În gastroenterologie, Dr. Bogdan Macadon, medic primar cu peste 20 de ani de experiență în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central din București, contribuie la dezvoltarea serviciilor de diagnostic și evaluare a afecțiunilor digestive.

În ortopedie, Dr. Cătălin Prescura, medic cu experiență în chirurgia genunchiului și a șoldului, inclusiv în cadrul Spitalului Monza, oferă consultații și evaluări pentru afecțiuni articulare, leziuni și patologii degenerative.

Prezența unor medici cu experiență în domenii specializate contribuie la extinderea posibilităților de evaluare medicală pentru pacienții din Pitești și din județul Argeș.

Tehnologia medicală și importanța diagnosticului

Investigațiile medicale au un rol esențial în stabilirea diagnosticului și alegerea conduitei terapeutice. În numeroase specialități, evoluția tehnologiei permite examinări mai detaliate și identificarea unor modificări care necesită monitorizare sau tratament.

În gastroenterologie, Brio Med dispune de echipamente Olympus pentru explorări endoscopice digestive și oferă posibilitatea efectuării gastroscopiei și colonoscopiei, inclusiv cu sedare, în condițiile stabilite în urma evaluării medicale.

Disponibilitatea acestor investigații la nivel local este importantă atât pentru diagnosticarea simptomelor digestive, cât și pentru prevenție, în special în contextul screeningului cancerului colorectal.

În dermatologie, utilizarea sistemului FotoFinder pentru dermatoscopie digitală permite examinarea și monitorizarea leziunilor pigmentare, contribuind la urmărirea modificărilor acestora în timp.

În cardiologie și obstetrică-ginecologie, echipamentele ecografice specializate susțin evaluarea structurilor anatomice și a funcțiilor investigate, în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

Clinica dispune și de echipamente pentru explorări ORL, inclusiv fibroscopie, precum și de aparatură pentru investigații funcționale respiratorii și audiologice.

Tehnologia nu înlocuiește experiența medicului, însă poate furniza informații importante pentru stabilirea unui diagnostic corect și pentru monitorizarea evoluției afecțiunilor.

Specialități medicale complexe, disponibile mai aproape de casă

Un aspect relevant pentru dezvoltarea medicinei private regionale îl reprezintă extinderea accesului la specialități care, în mod tradițional, sunt asociate cu spitalele mari și centrele universitare.

Neurochirurgia spinală, chirurgia vasculară și radiologia intervențională sunt exemple de domenii în care evaluarea de specialitate poate avea un rol important în stabilirea indicațiilor terapeutice și în orientarea pacientului către procedura adecvată.

În cadrul Brio Med, consultațiile de neurochirurgie spinală sunt susținute de Dr. Dan Gheorghieș, în timp ce serviciile de chirurgie vasculară îl includ pe Dr. Călin Pop.

De asemenea, dezvoltarea serviciilor de radiologie intervențională permite evaluarea pacienților pentru anumite proceduri minim invazive, precum embolizările sau tratamentele endovasculare, în funcție de indicația medicală.

Este important de precizat că evaluarea și stabilirea indicației terapeutice nu presupun automat efectuarea tuturor intervențiilor în cadrul clinicii. În cazurile care necesită infrastructură spitalicească specializată, pacienții pot fi îndrumați către unități medicale corespunzătoare.

Prevenția și monitorizarea, nu doar tratarea bolilor

Medicina modernă pune un accent tot mai mare pe identificarea timpurie a afecțiunilor și pe monitorizarea factorilor de risc.

Consultațiile periodice, investigațiile recomandate în funcție de vârstă și istoricul medical, precum și evaluarea simptomelor persistente pot contribui la depistarea unor probleme de sănătate înainte de apariția complicațiilor.

În cardiologie, evaluarea riscului cardiovascular este relevantă în special pentru persoanele cu hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet sau antecedente familiale. În gastroenterologie, investigațiile de screening pot identifica leziuni precanceroase, iar în dermatologie, examinarea periodică a leziunilor pigmentare poate facilita depistarea modificărilor suspecte.

Prin reunirea mai multor specialități, o clinică multidisciplinară poate sprijini atât evaluarea problemelor medicale existente, cât și construirea unui parcurs de monitorizare adaptat nevoilor individuale.

Dezvoltarea medicinei private în orașele regionale

Extinderea serviciilor medicale private în orașe precum Pitești reflectă o schimbare importantă în modul de organizare a accesului la îngrijire medicală.

Pacienții caută nu doar consultații disponibile rapid, ci și competență profesională, investigații moderne, comunicare clară și posibilitatea de a beneficia de servicii complementare într-un cadru organizat.

Pentru clinicile regionale, provocarea este să construiască echipe medicale solide, să investească în tehnologie și să dezvolte servicii adaptate nevoilor comunității, fără a pierde din vedere limitele fiecărei specialități și importanța colaborării cu unitățile spitalicești.

Prin diversificarea specialităților, colaborarea cu medici experimentați și investițiile în echipamente de diagnostic, Brio Med urmărește consolidarea unui model de îngrijire multidisciplinară în Pitești.

Pentru pacienții din Argeș, dezvoltarea unor astfel de servicii înseamnă mai multe opțiuni de evaluare și monitorizare medicală aproape de casă, cu posibilitatea de a accesa expertiză specializată fără ca fiecare etapă a parcursului medical să presupună deplasarea într-un alt oraș.

Articol susținut de Brio Med