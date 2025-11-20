Medicover extinde programul gratuit de chirurgie robotică pentru copii și tineri până în 2026

Medicover România anunță prelungirea cu încă un an a programului gratuit de chirurgie robotică dedicat copiilor și tinerilor cu afecțiuni complexe. Extinderea vine ca urmare a rezultatelor remarcabile obținute în faza pilot, care a oferit intervenții minim invazive și șanse reale la o viață normală pentru 30 de pacienți.

”Programul nostru reprezintă o veritabilă rază de speranță pentru pacienții tineri cu afecțiuni complexe, ceea ce ne dă puterea să continuăm!” este mesajul Medicover Romania.

Prin intermediul acestuia, copiii și tinerii de până la 22 de ani vor beneficia gratuit de intervenții chirurgicale robotice și de îngrijire postoperatorie pânã în octombrie 2026.

Programul pilot de chirurgie robotică a fost lansat la nivel național, în perioada iulie – septembrie, în spitalele Medicover Pelican Oradea și Medicover Cluj. În proiectul pilot au fost implicate echipe medicale din specialități diferite (urologie, ginecologie, chirurgie generală), fiind realizate inclusiv intervenții complexe, implicând medici din mai multe specialități.

„Chirurgia robotică este o indicație justificată pentru patologia pediatrică. Ne dorim o recuperare cât mai rapidă și o experiență chirurgicală ușoară pentru pacienții noștri pediatrici cu malformații congenitale sau afecțiuni oncologice” a declarat Prof. dr. Nicolae Crișan, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, și unul dintre medicii implicați activ în program.

Prin această inițiativă, Medicover România face chirurgia robotică accesibilă copiilor și tinerilor, fără costuri pentru familii. Fiecare caz este gestionat de un chirurg cu experiență vastă, alături de o echipă multidisciplinară de profesioniști. Intervențiile robotice oferă beneficii majore: proceduri minim invazive, precizie sporită, pierderi reduse de sânge, risc scăzut de complicații și o recuperare rapidă, care permite reintegrarea socială și profesională într-un timp mai scurt.

Pentru detalii despre echipele medicale și programări: https://programare.medicover.ro/impreuna-pentru-copii

Articol susținut de Medicover