Medicul saudit care a comis atacul de la târgul de Crăciun din Magdeburg a fost condamnat la închisoare pe viață

Un medic saudit a fost condamnat vineri la închisoare pe viață în Germania pentru uciderea a șase persoane și rănirea a sute de oameni, după ce a intrat cu un BMW închiriat în mulțimile strânse într-o piață istorică din orașul german Magdeburg în 2024, cu câteva zile înainte de Crăciun, transmite Reuters.

Atacul a șocat țara și a generat tensiuni în jurul subiectului sensibil al imigrației, cu câteva luni înainte de alegerile generale care au avut loc în februarie 2025.

Acuzatul, identificat ca Taleb A. în conformitate cu legislația germană privind protecția vieții private, este un psihiatru originar din Arabia Saudită, descris de autorități ca având un istoric de retorică anti-islamică și simpatii de extremă dreapta.

Procurorii l-au acuzat de uciderea a șase persoane și de tentativa de omor a sute de alte persoane, într-un atac despre care spun că a durat un minut și patru secunde și care a fost planificat pe parcursul mai multor săptămâni. Cinci femei cu vârste între 45 și 75 de ani și un băiețel de nouă ani au murit în timpul atacului.

Inculpatul ar fi acționat din nemulțumire și frustrare față de rezultatul unui litigiu de drept civil și față de lipsa de succes în diverse plângeri penale, procurorii considerând că acesta a acționat singur.