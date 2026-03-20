Mediul de afaceri cere Guvernului reducerea de urgență a accizelor la carburanți, pentru a evita „falimentele în lanț, valul de șomeri și foametea”

Mai multe organizații patronale solicită Guvernului măsuri de urgență pentru reducerea prețurilor la carburanți. Criza motorinei va distruge economia României, dacă Executivul nu ia măsuri de plafonare a prețurilor din benzinării sau de reducere a accizelor, se arată într-un comunicat al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

„Miliardul de lei încasat lunar la bugetul statului cu 40% din accizele la carburanți va costa mult mai mult, după ce vin falimentele în lanț ale firmelor, valul de șomeri și foametea. Motorina înseamnă transporturi de mărfuri și de persoane, iar scumpirea ei duce, automat, la creșterea tuturor prețurilor și la distrugerea economiei României”, spun reprezentanții companiilor de transport.

COTAR a cerut Guvernului reducerea accizelor la carburanți, pentru a salva economia României, în acest moment de criză majoră, când toate țările europene au luat măsuri similare și chiar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a recomandat țărilor membre UE această măsură.

„Am discutat, recent, cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Transporturilor, despre problema transportatorilor, în contextul acestor scumpiri care au scăpat de sub control. Am ajuns, inițial, la o înțelegere, iar statul va subvenționa motorina pentru transportatori, dar suma agreată este mult prea mică, în contextul actual și nu va acoperi pierderile”, susțin firmele de transport.

Aceștia au avertizat că după o astfel de criză urmează un val de falimente și de șomaj, la care se poate adăuga blocarea lanțurilor de aprovizionare a magazinelor cu alimente. Creșterea tuturor prețurilor înseamnă foamete, creșterea criminalității și imposibilitatea de a mai colecta acele sume la bugetul statului.

„Miliardul calculat matematic nu va mai ajunge la buget, iar România va plăti mult mai scump. Această criză nu poate fi o oportunitate pentru stat de a aduna mai mulți bani la buget”, se mai arată în comunicatul COTAR.

Dacă alte state au luat măsuri, România nu poate să rămână indiferentă

O altă organizație patronală, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) solicită Guvernului dialog cu partenerii sociali și măsuri urgente pentru reducerea presiunii asupra mediului de afaceri, ca urmare a creșterii accelerate a prețurilor la carburant și gaz.

„În condițiile în care cotațiile petrolului au depășit cu 40% cotațiile anterioare izbucnirii războiului, iar previziunile de depășire a pragului de 10 lei/litru la pompă au devenit certitudini, mediul de afaceri solicită intervenția Guvernului pentru protejarea activităților economice și a angajaților”, potrivit unui comunicat al CAIR.

Reprezentanții mediului de afaceri dau exemplul Ungariei și Croației, care au reacționat rapid, plafonând prețul maxim la carburant, și al Austriei, care a anunțat oficial reducerea temporară a taxelor la benzină și motorină, cu limitarea marjelor comercianților, pentru a stabiliza prețurile. În aceste condiții, România nu poate să rămână indiferentă la nivelul înalt al prețurilor ce afectează mai multe sectoare sensibile la variațiile de preț ale carburanților.

Prețul gazelor este mai mult decât dublu față de nivelul dinainte de începerea războiului

În plus, nu trebuie neglijată nici creșterea prețului gazelor naturale. În acest moment, prețul de referință a trecut de 67 de euro/MWh, mai mult de dublul prețului de la momentul anterior declanșării războiului.

Această creștere agresivă a costurilor combustibililor nu poate fi preluată de mediul privat. Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România

Cristian Erbașu, președintele CAIR, solicită ca problema să fie analizată cu celeritate, în dialog cu reprezentanții mediului de afaceri, cu organizațiile patronale reprezentative la nivel de sector și confederațiile care au în structura lor federații și patronate reprezentative, pentru a găsi soluții cât mai potrivite pentru mediul de afaceri, corespunzător fiecărui sector economic în parte.

De asemenea, Federația Patronatelor din Turismul Romanesc a transmis că sprijină demersul confederației CAIR.