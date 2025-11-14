MedLife raportează o creștere de aproape 20% în primele nouă luni față de anul trecut: „Genetica și integrarea AI deschid noi orizonturi, iar MedLife va fi acolo – nu doar ca utilizator de inovație, ci ca generator de progres medical”

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de profil, anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025. Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă a anului 2024. De asemenea, EBITDA pro-forma a înregistrat un avans important, situându-se cu 20,4% peste nivelul raportat în primele nouă luni ale anului trecut.

MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă din 2024.

Spitalele rămân principalul vector de accelerare, înregistrând o creștere robustă la nivelul celor 9 luni. Performanța medicală alături de cea financiară pe acest segment de business au condus MedLife în poziția de lider la nivel național.

Grupul accelerează dezvoltarea proiectelor de testare genetică, integrare AI și cercetare medicală consolidâdu-și statutul de companie tehnologizată care inovează și schimbă paradigme în dezvoltarea pieței de servicii medicale din România, dar și din regiune.

Evoluția confirmă consolidarea poziției de lider a Grupului și performanța sustenabilă a tuturor liniilor de business, într-un context economic caracterizat de un ritm moderat de creștere. Cele mai importante avansuri au fost înregistrate pe diviziile de spitale (+39,2%) și clinici (+19,2%), urmate de laboratoare (+16,1%) și farmacii (+11,2%). Performanța acestor divizii confirmă impactul pozitiv al investițiilor recente în echipamente medicale de ultimă generație, soluții digitale integrate și parteneriate strategice cu specialiști de top.

Accelerarea inovației: genetică și inteligență artificială

În paralel cu consolidarea performanțelor financiare, compania accelerează direcția strategică de dezvoltare în domeniul medicinei personalizate, prin lansarea Longevity100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Inițiativa își propune să democratizeze accesul la testarea genetică, mutând accentul de la tratarea bolilor aflate în stadii avansate către identificarea timpurie a riscurilor și prevenție. Potrivit reprezentanților MedLife, începând cu anul viitor, testarea genetică din cadrul programului va fi disponibilă publicului larg, la un preț accesibil, marcând un pas concret către transformarea medicinei preventive în România.

Totodată Grupul a accelerat dezvoltarea și implementarea propriilor soluții bazate pe inteligență artificială menite să susțină analiza avansată a imaginilor și datelor medicale. Aceste proiecte contribuie la creșterea preciziei diagnosticului, la siguranța actului medical și la reducerea timpului de răspuns pentru pacienți.

„Rezultatele din primele nouă luni confirmă că modelul nostru de creștere este solid și sustenabil, chiar într-un mediu economic mai moderat. Investițiile pe care le facem în tehnologie, automatizare, genetică și inteligență artificială nu sunt doar cheltuieli, ci active strategice care vor genera valoare în următorii ani.

Datele pe care le raportăm astăzi reflectă transformarea pe care o construim: trecem de la servicii medicale de screening și tratament la planuri de sănătate personalizate, bazate pe date exacte furnizate de genetică, tehnologie de ultimă generație și expertiza echipelor noastre medicale multidisciplinare – un model care ne diferențiază pe termen lung și consolidează avantajul nostru competitiv.” a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife.

Dezvoltare organică susținută

În același timp, Grupul MedLife a continuat extinderea infrastructurii medicale la nivel național printr-o serie de proiecte organice care s-au finalizat în această perioadă.

Astfel, pe zona de spitale Grupul a marcat inaugurarea noului bloc operator al Spitalului MedLife Craiova, o investiție care aduce tehnologie de ultimă generație și standarde chirurgicale de top pacienților din Oltenia. Pe zona de clinici, MedLife a punctat o investiție de peste 3 milioane euro la Pitești prin deschiderea unei noi unități medicale de mari dimensiuni concepută pentru a oferi servicii integrate – de la consultații și analize, până la imagistică și spitalizare de zi. De asemenea, pe zona de laborator, compania a inaugurat primul laborator complet automatizat din Brașov, o investiție de peste 2 milioane de euro, care contribuie la creșterea capacității de procesare, la reducerea timpilor de analiză și la o acuratețe superioară a rezultatelor.

Cercetare și inovație aplicată în imagistică medicală

Privind în perspectivă, compania își dorește să accelereze proiectele care au la bază componenta de cercetare și contribuie activ la îmbunătățiere actului medical și a experinței pacientului. Un proiect definitoriu în acest sens, îl reprezintă inițiativa pilot de cercetare în imagistică medicală demarat recent, în care medicii radiologi MedLife lucrează cot la cot cu un algoritm AI antrenat să recunoască tipare subtile și să contribuie la redactarea unor rapoarte imagistice standardizate, complete și precise care vor avea ca obiectiv creșterea nivelului de precizie în stabilirea diagnosticului. Cu o bază de aproape un milion de investigații RMN, acest proiect poziționează România în avangarda cercetării medicale private din regiune, demonstrând cum tehnologia poate amplifica expertiza umană fără a o înlocui.

„Inteligența artificială și soluțiile inovatoare deschid noi orizonturi, iar MedLife va fi acolo – nu doar ca utilizator de inovație, ci ca generator de progres medical, capabil să creeze valoare reală pentru pacienți, comunitate și întregul sistem de sănătate.”, a concluzionat Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului.

Prin astfel de inițiative, MedLife își consolidează statutul de lider în inovația medicală din România și rolul de motor al transformării sistemului de sănătate, prin investiții constante în cercetare, digitalizare și formarea unor echipe interdisciplinare de elită.

