Medvedev acuză SUA de „atrocități rusofobe” și spune că Moscova trebuie să răspundă prin „descurajare militară directă”

Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni americane ar trebui să implice „descurajare militară directă”, a declarat sâmbătă Dmitri Medvedev, vicepreședinte în Consiliul de Securitate al Rusiei, care a descris sancțiunile drept „atrocități rusofobe”.

Medvedev, un aliat important al președintelui rus Vladimir Putin și unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai curentului antioccidental radical de la Moscova, nu a oferit detalii suplimentare cu privire la afirmațiile sale, potrivit AFP.

Reacția oficialului rus vine în contextul în care, vineri, președintele american Donald Trump a promulgat o lege care extinde sancţiunile împotriva Rusiei, deschizând calea pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.

Legislația, denumită după regretatul senator american Lindsey Graham, vizează sectorul energetic și pe cel de apărare, dar și pe Putin și alți oficiali ruși de rang înalt.

„Chiar și de peste ocean, ei aud doar limbajul descurajării militare directe, iar acesta este limbajul în care ar trebui să răspundem unor atrocități rusofobe precum legea teroristului mort, Graham”, a declarat Dmitri Medvedev.

De când Moscova a atacat Ucraina în februarie 2022, oficialii ruși au descris Ucraina și pe susținătorii acesteia drept „teroriști”, acuzații respinse de Kiev drept o propagandă de război lipsită de temei.

Tirade constante la adresa Ucrainei și a Occidentului

Dmitri Medvedev a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012, într-un aranjament care i-a permis lui Vladimir Putin, pe atunci premier, să ocolească limitele privind numărul de mandate prezidențiale.

În vârstă de 61 de ani, Medvedev lansează tirade constante la adresa Ucrainei și Occidentului pe rețelele sociale. Criticii săi spun că acestea reprezintă o încercare de a-și păstra relevanța politică, în timp ce alții sugerează că afirmațiile lui reflectă poziția conducerii ruse.

Anul trecut, Trump a ordonat mutarea a două submarine nucleare după ce Medvedev făcuse aluzie într-o postare pe Telegram la „Mâna Moartă”, un sistem secret semi-automatizat de comandă militară din perioada URSS, conceput pentru a lansa rachetele nucleare ale Moscovei în cazul în care conducerea sa ar fi anihilată într-un atac inamic.