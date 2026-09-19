Trump a promulgat legea care impune sancțiuni Rusiei. Sunt vizate energia, industria de apărare şi „flota fantomă” a Moscovei

Preşedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea care extinde sancţiunile împotriva Rusiei, deschizând calea pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina, a anunţat Casa Albă.

Noua legislaţie vizează industriile energetică şi de apărare ale Rusiei, precum şi „flota fantomă” de petroliere utilizată pentru ocolirea sancţiunilor existente. Obiectivul măsurilor este reducerea veniturilor pe care Moscova le poate utiliza pentru finanţarea războiului din Ucraina, notează Reuters, conform News.ro.

Legea prevede, de asemenea, impunerea de tarife vamale principalilor parteneri comerciali ai Rusiei, măsură care a generat îngrijorări privind efectele asupra altor state.

Criticii legislaţiei avertizează că aceasta îi acordă preşedintelui american competenţe extinse în domeniul tarifelor şi că unele dintre aceste taxe ar putea rămâne în vigoare mult după încheierea mandatului lui Trump. Ei susţin că şi alte ţări ar putea fi afectate în viitor dacă ajung în conflict cu administraţia americană.

Legea poartă numele lui Lindsey Graham

Actul legislativ a fost denumit oficial „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, în memoria senatorului republican de Carolina de Sud Lindsey Graham, care a murit în luna iulie.

Graham, cunoscut pentru poziţia sa dură faţă de Rusia, a fost unul dintre principalii susţinători ai legislaţiei.

Proiectul fusese aprobat de Senatul SUA luna trecută, iar Camera Reprezentanţilor l-a adoptat miercuri, înainte de a fi trimis preşedintelui pentru promulgare.