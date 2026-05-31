Medvedev amenință cu lovituri „asupra centralelor nucleare din NATO” după incidentul reclamat de Rusia la Zaporojie

După ce Rosatom a acuzat Ucraina că a lovit centrala nucleară de la Zaporojie cu o dronă, vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova a amenințat cu atacarea „centralelor nucleare din țări NATO implicate în conflict”, potrivit ziarului rus Kommersant.

Comentând acuzațiile companiei de stat a Rusiei din sectorul energiei nucleare, Dmitri Medvedev a afirmat că, „în eventualitatea unei distrugeri catastrofale a turbinei sau a sălii reactorului unei centrale nucleare, va avea loc un nou Cernobîl”, referindu-se la accidentul nuclear care a avut loc în 1986 în apropiere de orașul Prîpeat, pe atunci în Uniunea Sovietică.

„Acest lucru nu este cu nimic mai bun decât utilizarea de arme nucleare tactice. Iar răspunsul la astfel de acțiuni ar putea fi o lovitură simetrică asupra centralelor nucleare ucrainene, precum și asupra centralelor nucleare din țări NATO implicate în conflict”, a adăugat oficialul rus.

Directorul Rosatom a declarat sâmbătă că „o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii turbinelor Unității nr. 6, rezultând o detonare ulterioară”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Alexei Lihacev a spus că „explozia nu a provocat daune echipamentului principal”, dar „a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor”.

„Suntem cu un pas mai aproape de un incident care, cel mai probabil, îi va afecta chiar și pe cei care locuiesc mult dincolo de granițele Rusiei și Ucrainei și care încă cred că sunt în completă siguranță”, a mai declarat directorul Rosatom.

Rusia a informat organismele internaționale

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că a fost informată de operatorul centralei controlate de ruși că o dronă a lovit sâmbătă sala turbinelor, a transmis AFP.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub control rusesc din martie 2022, iar pe parcursul războiului cele două tabere s-au acuzat constant de acțiuni militare care amenință siguranța nucleară.

„Nu ar trebui să existe niciun fel de atac dinspre sau împotriva centralei”, a declarat șeful AIEA, Rafael Grossi, în comunicatul transmis de instituție sâmbătă seară pe platforma X.

„A ataca amplasamente nucleare este ca și cum te joci cu focul”, a avertizat Grossi.