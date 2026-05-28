Megaracheta Starship V3 a SpaceX a fost consemnată la sol. Incidentul care a provocat îngrijorarea autorităților aviatice din SUA

La doar cinci zile de la zborul său de debut, megaracheta Starship V3 a companiei SpaceX a fost consemnată la sol de către Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) care a anunţat că în cadrul lansării din 22 mai s-a produs un incident şi a solicitat o investigaţie înainte ca uriaşul vehicul să poată zbura din nou, transmite joi Space.com, preluat de Agerpres.

„O revenire la zbor a vehiculului Starship-Super Heavy trebuie să aibă la bază concluziile FAA că orice sistem, proces sau procedură legată de accident nu afectează siguranţa publică”, au scris oficialii FAA într-o actualizare din 27 mai.

Starship este alcătuită din două elemente, ambele fiind proiectate să fie complet şi rapid reutilizabile – un booster numit Super Heavy (prima treaptă a ansamblului) şi o navă spaţială cunoscută sub numele de Starship, sau pe scurt Ship (a doua treaptă).

SpaceX consideră că Starship – cel mai mare şi mai puternic lansator construit vreodată – va revoluţiona zborurile spaţiale, făcând colonizarea de pe Marte şi alte realizări ambiţioase de explorare fezabile din punct de vedere economic.

Cum a decurs zborul de testare

Noua variantă V3 („Versiunea 3”), cu o înălţime de 124,4 metri, este o parte cheie a acestei viziuni. Este prima iteraţie a navei Starship capabilă de zboruri în spaţiul cosmic, potrivit SpaceX, şi va transporta astronauţi pe suprafaţa selenară în misiunea Artemis 4 a NASA la sfârşitul anului 2028, dacă totul merge conform planului.

Aşadar, zborul de testare suborbital de săptămâna trecută – al 12-lea în total pentru programul Starship – a fost o bornă extrem de importantă pentru companie. A mers bine în majoritatea aspectelor. De exemplu, Ship a desfăşurat cu succes 20 de sateliţi de internet Starlink fictivi, precum şi doi sateliţi Starlink reali echipaţi cu camere pentru a fotografia scutul termic al vehiculului în spaţiu. Iar etapa superioară a supravieţuit reintrării în atmosfera Pământului în stare bună, efectuând o amerizare uşoară şi controlată în largul coastei Australiei de Vest, aşa cum fusese planificat.

Super Heavy trebuia să efectueze propria amerizare uşoară, în Golful Mexic. Însă propulsorul nu a reuşit să efectueze arderile motorului necesare pentru această întoarcere controlată şi a sfârşit prin a suferi „o amerizare dură” în Golf, aşa cum a scris SpaceX într-o actualizare a misiunii.

FAA a considerat acest rezultat un incident şi solicită companiei să efectueze o investigaţie cu privire la cauza acestuia.

„FAA va supraveghea investigaţia condusă de SpaceX, va fi implicată în fiecare etapă a procesului şi va aproba raportul final al SpaceX, inclusiv orice acţiuni corective”, au scris oficialii agenţiei în actualizarea de miercuri.

Nu se ştie cât va dura această consemnare la sol, dar SpaceX tinde să rezolve rapid astfel de probleme. O consemnare la sol de către FAA a deja celebrei rachete Falcon 9 a companiei, în februarie anul trecut, a durat doar patru zile.