SpaceX a lui Elon Muks a lansat cea mai mare și mai puternică rachetă din istorie

SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a testat cu succes vineri racheta Starship V3, cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată, relatează BBC.

Racheta Starship V3, fără echipaj uman, a decolat din Texas vineri, puțin după ora 17:30 (sâmbătă, 00.30, ora României), la două zile după ce Elon Musk a anunțat că va lista compania la bursă, care se preconizează a fi cea mai mare din istoria Wall Street-ului. Aceasta ar putea începe luna viitoare.

Datorită acțiunilor pe care Musk le va deține în SpaceX, care se evaluează la 1,25 trilioane de dolari, listarea la bursă l-ar putea face primul trilionar din istorie.

Zborul de testare de vineri a durat aproximativ o oră și s-a încheiat când Starship s-a prăbușit în Oceanul Indian și a explodat conform planului. Odată ajunsă în spațiu, Starship a desfășurat 20 de sateliți fictivi înainte de a reintra în atmosferă.

Acesta a fost cel de-al 12-lea zbor al unei rachete SpaceX, care a prezentat cel mai recent model (V3) cu o înălțime de 124 metri – echivalentul a peste 40 de etaje.

Prima tentativă de lansare a rachetei Starship de joi a fost amânată din cauza unei defecțiuni a turnului de lansare.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, i-a felicitat pe Musk și echipa SpaceX. „Cu un pas mai aproape de Lună… cu un pas mai aproape de Marte”, a postat el pe X.

SpaceX nu produce doar rachete, ci deține și un serviciu de internet prin satelit numit Starlink, precum și firmă de inteligență artificială xAI.