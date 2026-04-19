Piesa „Mamacita”, cântată de Frații Velea, doi copii de 9 și 11 ani, motiv de îngrijorare pentru Gabriela Firea. „Nu cred că sunt vinovați doar părinții”

Europarlamentarul Gabriel Firea a denunțat duminica aceasta „pericolele” la care sunt expuși copiii din România, indicând piesa recent lansată de copiii artiștilor Alex Velea și Antonia. Într-o conferință de presă susținută la un eveniment PSD Sectorul 4, Firea a vorbit și campania anti-cezariană din București.

„Dincole de îngrijorarea fiecărui român în legătură cu toate consecințele pe care le suferim și toate îngrijorările legate de starea de război, există și un alt timp de îngrijorare, care este în fiecare familie și e dincolo de prețuri, de costuri, de drone. Mă refer la ce se întâmplă cu copiii noștri”, și-a început Gabriela Firea discursul.

Ea a spus că vorbește cu „multă amărăciune și fără să arăt cu degetul către cineva”.

„Cum este posibil ca în societatea noastră ca niște copii de 8-9-10 ani să ajungă să vorbească și să asculte apoi despre ceea ce se vorbește pe ritmuri melodice despre cum trebuie să transforme un băiat o fată în a lui?”, a declarat Firea, fără să nominalizeze piesa „Fraților Velea”.

Social-democrata a precizat că cei mici trebuie integrați în ritmul în care trăiesc părinții, însă „s-a ajuns prea departe”.

Piesa care a stârnit controverse, trecută „pe privat” pe Youtube

Fiii cântăreților Alex Velea și Antonia, Dominic și Akim, în vârstă de 9 și 11 ani, au lansat recent piesa „Mamacita”, iar versurile piesei au atras atenția. Criticii au spus că nu sunt potrivite pentru vârsta lor: „Nu mă las până nu o fac a mea”

Între timp, melodia de pe YouTube a fost trecută pe privat.

„Nu cred că sunt vinovați doar părinții care i-au lăsat să cânte acele versuri. Cred că noi toți avem o parte din vină”, a spus Firea.

HotNews a încercat să îl contacteze pe Alex Velea telefonic și i-a transmis o solicitare de punct de vedere, însă nu a răspuns.

Nici Antonia nu a avut, cel puțin în spațiul public, o reacție sau o explicație legată de controversele privind versurile cântate de cei doi băieți.

Firea critică și campania anti-cezariană din București

Pe lângă piesa cântată de Frații Velea, Firea a criticat și mesajele false „anti-cezariană” care au apărut în București și care sunt îndepărtate, după intervenția primarului Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Cum este posibil ca în 2026, în București, Capitala României, una dintre cele mai importante capitale europene, să tolerăm afișaj stradal în care se vorbește, fără să documentare, fără a avea o validare ștințifică, despre faptul că dacă o femeie apelează la cezariană ca să nască, automat ea își pune în pericol și copilul și viața și familia, că în primul rând aceea femeie trebuie stigmatizată?”, a spus europarlamentarul la conferința unde social-democrații și-au ales noul șef al filialei Sector 4.

„Nu am crezut că vom ajunge în București să citim pe panouri „Jos cezariana!” că distruge pruncul și pe mamă. Și în mamă să aruncați cu pietre”, a mai precizat Firea.

Siteul de investigații Snoop a descoperit că Fundația Corporate Transparency, care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare, a comandat zecile de panouri anti-cezariană din București.

Pe site-ul organizației, într-o postare din 17 noiembrie 2025, denumită „CEZARIANA – Război hibrid – rasa albă devine rasa hibridă”, reprezentanții fundației au înșirat conspirații împotriva nașterii prin cezariană.

Toate pleacă de la ideea că se dorește „distrugerea rasei albe prin oprirea natalității”, în spatele teoriei fiind „trustul bancar tibetan”.