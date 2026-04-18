Ce se întâmplă cu panourile cu mesaje false anti-cezariană. Decizia luată de ANPC

Unul dintre afișele cu mesaj anti-cezariană din București Foto: Snoop

Șeful Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Csaba Lajos Bekesi, a declarat pentru site-ul Snoop că reprezentanții Fundației Corporate Transparency au fost invitați „să clarificăm anumite situații, specifice legii”, inclusiv dacă mesajele de pe panouri sunt reale sau „mai puțin adevărate”.

„Partea medicală este apanajul altor instituții specializate, dar partea de publicitate și de informare a potențialilor consumatori ține de ANPC”, a spus șeful instituției, în dialogul cu Snoop. El a adăugat că și autoritățile locale, precum poliția locală, au competențe în acest domeniu.

Potrivit lui, instituția verifică dacă mesajele sunt susținute de „date certe, clare” și dacă nu induc în eroare publicul.

Deși ANPC a recomandat suspendarea campaniei până la clarificarea situației, președintele fundației a refuzat și a cerut o amânare până săptămâna viitoare pentru a prezenta documentele care stau la baza afirmațiilor de pe panouri.

Dacă mesajele vor fi considerate înșelătoare, sancțiunile pot varia de la amenzi – stabilite în funcție de profilul economic al celor implicați – până la oprirea campaniei.

Ce spun inițiatorii campaniei

Snoop i-a contactat pe fondatorii Fundației Corporate Transparency, Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, însă aceștia au refuzat să ofere multe detalii și au afirmat că vor transmite un comunicat de presă către redacție.

Răspunsul lor a fost trimis către site-ul ActiveNews, preluat și de TVRinfo. Comunicatul nu apare pe site-ul fundației sau pe pagina lor de Facebook.

Reprezentanții organizației afirmă, în acest comunicat către Active News, că „mesajul campaniei nu a avut niciun moment intenția de a stigmatiza femeile care nasc prin cezariană” și subliniază că operația de cezariană „reprezintă o procedură medicală esențială în numeroase situații clinice”.

În același timp, fundația spune că mesajele de pe panouri au vrut să atragă atenția asupra „creșterii numărului de cezariene efectuate în absența unor indicații medicale clare”.

Fundația promite că această campanie este doar primul pas dintr-un demers mai amplu, care va continua cu dezbateri publice și apariții televizate, la care vor participa medici, specialiști și reprezentanți ai societății civile.