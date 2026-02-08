Memorialul închinat victimelor din incendiul de la Crans-Montana a luat foc

Incendiu la memorialul victimelor din tragedia de la Crans-Montana, duminică, 8 februarie 2026. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Un memorial pentru victimele incendiului mortal care a avut loc de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana a luat foc duminică. Flăcările au fost cauzate probabil de lumânările lăsate aprinse, a declarat poliția, potrivit The Guardian.

Incendiul din bar, unde se aflau în principal tineri, a ucis 41 de persoane și a rănit alte 115. În apropiere de locul tragediei a fost improvizat un memorial, încărcat cu flori, candele și mesaje de condoleanțe.

Acesta a luat foc duminică dimineață, conform poliției regionale din cantonul Valais, aflat în sud-vestul Elveției.

În imaginile de la fața locului se poate observa o prelată albă, înnegrită pe partea superioară, care a fost ridicată peste memorial, sub forma unui iglu, pentru a-l proteja de vremea rea.

„Datorită intervenției rapide a serviciilor de urgență, incendiul a fost stins rapid”, a declarat poliția.

Nu a fost rănit nimeni în incendiul de la memorial, însă „mai multe obiecte comemorative au fost avariate de flăcări”, au mai spus polițiștii.

Conform comunicatului, a fost salvată o carte mare de comemorare, plină cu mesaje de condoleanțe de la cei care au vizitat memorialul în ultimele cinci săptămâni.

A fost deschisă o anchetă

Poliția a precizat că a fost demarată o anchetă cu privire la cauza incendiului de la memorial, care fusese amplasat inițial în fața barului Le Constellation, dar a fost mutat recent puțin mai departe.

„Conform rapoartelor inițiale, incendiul a izbucnit în apropierea lumânărilor așezate pe o masă din centrul memorialului”, se arată în comunicat. „În acest moment, poate fi exclusă implicarea unei terțe părți”.

Anchetatorii cred că incendiul care a avut loc în bar în noaptea de Revelion a început când sticlele de șampanie cu artificii au fost ridicate prea aproape de tavan, aprinzând spuma de izolare fonică.

Cuplul francez care deține barul, Jacques și Jessica Moretti, se confruntă cu acuzații de omucidere prin neglijență, vătămare corporală prin neglijență și incendiu prin neglijență.