MENSAVE este cel mai mare furnizor de cursuri de prim ajutor din România

Într-o perioadă în care siguranța la locul de muncă și în comunitate devine tot mai importantă, MENSAVE și-a consolidat poziția de lider pe piața cursurilor de prim ajutor din România. Conform datelor financiare publice și volumului de activitate pentru perioada 2021–2025, compania se poziționează ca cel mai mare furnizor de programe de instruire în domeniul primului ajutor, oferind servicii atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice.

„Siguranța reală începe cu educația corectă”, declară Roxana Popa, Marketing Director MENSAVE. „Pentru noi, primul ajutor nu este un curs bifat, ci o responsabilitate. Investim constant în calitate, standarde și oameni, pentru ca fiecare participant să plece pregătit să acționeze corect atunci când contează.”

Articol susținut de MENSAVE