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Actualitate

Merită sau nu merită să montăm baterii de stocare a energiei / Și pentru cei care se gândesc la panouri

Florentina Cernat
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Dacă reflectezi să-ți instalezi un sistem de panouri fotovoltaice sau ai deja unul, o întrebare repetată este dacă este rentabil să-ți montezi și o baterie de stocare a energiei produse la tine acasă. 

  • Investiția inițială pentru un astfel de echipament este semnificativă. Cât costă bateriile în 2026 în România.
  • În cât timp îți recuperezi investiția.
  • Care este capacitatea optimă de stocare.
  • Când nu are rost să-ți cumperi baterii.
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