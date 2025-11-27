Merkel face precizări legate de rolul a patru țări UE în declanșarea războiului din Ucraina. Fostul cancelar neagă că le-a atribuit vreo vină

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un fake news, informează DPA, preluată de Agerpres.

Un fragment din autobiografia sa „Libertate” a fost plasat „într-un context greşit”, a declarat Mekel joi pentru canalul german de televiziune Phoenix. În fragment se spune că statele baltice şi Polonia au respins un format de dialog cu Rusia propus de Merkel în 2021.

Oricum, această constatare „nu era asociată cu atribuirea vinovăţiei”, a insistat Merkel.

„A izbucnit războiul, aceasta a schimbat lumea noastră, aceasta este o agresiune a Federaţiei Ruse, a Republicii Ruse, a lui Vladimir Putin”, a spus Merkel. „Nimeni dintre noi – oricine, eu, oricine altcineva – nu putea să preîntâmpine acest război”.

În ceea ce priveşte afirmaţia fostului ministru de externe german Sigmar Gabriel conform căreia nu ar fi fost război în Ucraina dacă ea rămânea la putere, Merkel a spus că această afirmaţie a fost „complet speculativă”.

Potrivit Angelei Merkel, pandemia de coronavirus a avut un impact major, pentru că formatele de dialog obişnuite s-au prăbuşit şi ea nu putea să discute cu Putin în mod regulat.

Efectul pandemiei de coronavirus a fost „chiar şi mai grav când ai de a face cu ţări care nu sunt guvernate în mod democratic”, a subliniat ea. Însă ei îi era clar „de foarte, foarte mulţi ani” că există un pericol serios din partea lui Putin, a mai spus Angela Merkel.

Reacții de iritare în țările vizate

Fostul cancelar german Angela Merkel a provocat valuri și printr-un interviu acordat presei ungare în care a declarat că Polonia și statele baltice au blocat un nou format de negocieri cu Rusia în perioada premergătoare războiului din Ucraina.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk și de aceea am dorit un nou format, la acel moment împreună cu președintele Macron, în care să discutăm direct cu Putin în calitate de Uniune Europeană”, a spus ea.

Ea a spus însă că a întâmpinat opoziție. „Unii oameni nu au susținut acest lucru. Aceștia erau în primul rând statele baltice, dar și Polonia s-a opus”, a spus Merkel. Țările în cauză (patru în total) se „temeau” că „nu avem o politică comună față de Rusia”, a continuat fosta cancelară.

„În orice caz, acesta (noul format de negocieri, n.r.) nu s-a concretizat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin”, a mai spus ea.

Declarația fostei cancelare a stârnit valuri, fiind preluată de tabloidul german Bild cu titlul: „Merkel dă vina pe Polonia pentru războiul din Ucraina”.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki a reacționat cu furie la declarațiile lui Merkel pe platforma X. „Prin interviul său nechibzuit, Angela Merkel a demonstrat că este unul dintre politicienii germani care au cauzat cele mai mari daune Europei în ultimul secol”, a scris el.

Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului estonian a criticat și el declarațiile lui Merkel. „Acesta este cel mai de jos prag la care s-a coborât Angela Merkel: să dea vina pe statele baltice și Polonia pentru declanșarea războiului imperial al Rusiei. Din păcate, acest lucru aruncă o umbră asupra întregii sale perioade în funcția de cancelar al Germaniei. Nici nu voi începe să vorbesc aici despre Nord Stream”, a spus Marko Mihkelson.