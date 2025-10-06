„Și apoi a început agresiunea lui Putin”. Fosta cancelară Angela Merkel numește patru țări care s-au opus discuțiilor cu Rusia înainte de invazia din Ucraina

Fosta cancelară germană Angela Merkel a provocat valuri cu un interviu în care a declarat că Polonia și statele baltice au blocat un nou format de negocieri cu Rusia în perioada premergătoare războiului din Ucraina. Fostul premier polonez a reacționat furios, scriu Die Welt și Der Spiegel.

Angela Merkel a iritat Varșovia în timpul unei vizite în Ungaria, cu un interviu acordat canalului maghiar „Partizan”, în care a oferit informații despre eșecul Acordului de la Minsk și a prezentat o perspectivă surprinzătoare asupra negocierilor cu Rusia, scrie Die Welt.

Acest acord a fost „departe de a fi perfect” și nu a „rezistat cu adevărat”, dar a „calmat” situația deja tensionată între 2015 și 2021, a spus fosta cancelară. Acest lucru a însemnat, de asemenea, că Ucraina a putut „să-și adune forțele” și „să devină o țară diferită”, a spus Merkel.

Ulterior, a spus Merkel, Rusia nu a mai luat în serios acest format.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk și de aceea am dorit un nou format, la acel moment împreună cu președintele Macron, în care să discutăm direct cu Putin în calitate de Uniune Europeană”, a spus ea.

Ea a spus însă că a întâmpinat opoziție. „Unii oameni nu au susținut acest lucru. Aceștia erau în primul rând statele baltice, dar și Polonia s-a opus”, a spus Merkel.

Țările în cauză (patru în total) se „temeau” că „nu avem o politică comună față de Rusia”, a continuat fosta cancelară.

„În orice caz, acesta (noul format de negocieri, n.r.) nu s-a concretizat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin”, a mai spus ea.

Pandemia COVID a întrerupt canalele de comunicare

În interviu, Angela Merkel a subliniat în repetate rânduri cât de importantă este, în opinia sa, menținerea dialogului între taberele opuse.

Ea a subliniat, de asemenea, că izbucnirea pandemiei COVID a dus la întreruperea multor canale de comunicare și a tensionat relațiile internaționale. Videoconferințele, a spus fosta cancelară nu pot înlocui discuțiile față în față.

„Ar fi invadat Putin Ucraina dacă nu ar fi existat pandemia de coronavirus?”, a speculat ea la un moment dat, recunoscând că „nimeni nu poate spune”.

Dar apoi a subliniat din nou: „Coronavirusul a schimbat politica mondială, deoarece nu am mai putut să ne întâlnim”. Putin însuși, de exemplu, nu a participat la summitul G20 din 2021, a adăugat fosta cancelară, „de teama pandemiei de coronavirus”.

Dacă „nu ne putem întâlni și nu putem rezolva diferențele de opinie”, atunci nu mai putem găsi „noi compromisuri”, a spus Merkel. Videoconferințele sunt insuficiente într-o astfel de situație.

Fostul premier al Poloniei reacționează furios

Angela Merkel a fost cancelară din noiembrie 2005 până în decembrie 2021. Minsk II, sau Acordul de la Minsk, a fost semnat pe 12 februarie 2015.

Acesta s-a bazat pe primul Protocol de la Minsk din 2014, care a eșuat, și avea ca scop încheierea conflictului din estul Ucrainei, stabilirea unui armistițiu și inițierea unor măsuri politice, cum ar fi alegeri în zonele separatiste și reforma constituțională în Ucraina.

Declarația fostei cancelare a stârnit valuri, fiind preluată de tabloidul german Bild cu titlul: „Merkel dă vina pe Polonia pentru războiul din Ucraina”.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki a reacționat cu furie la declarațiile lui Merkel pe platforma X.

„Prin interviul său nechibzuit, Angela Merkel a demonstrat că este unul dintre politicienii germani care au cauzat cele mai mari daune Europei în ultimul secol”, a scris el.

Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului estonian a criticat și el declarațiile lui Merkel.

„Acesta cel mai jos prag la care s-a coborât Angelei Merkel: să dea vina pe statele baltice și Polonia pentru declanșarea războiului imperial al Rusiei. Din păcate, acest lucru aruncă o umbră asupra întregii sale perioade în funcția de cancelar al Germaniei. Nici nu voi începe să vorbesc aici despre Nord Stream”, a spus Marko Mihkelson.

Alți observatori polonezi au subliniat că Merkel nu a acuzat de fapt Polonia pentru izbucnirea războiului, ci pur și simplu a descris situația de dinainte de invazie – o descriere relatată apoi de presă cu titluri exagerate.