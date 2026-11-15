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Actualitate

Mersul Trenurilor 2027 – Călătorii de 13 ore până la Timișoara, linii închise pentru ani întregi, dar și câteva vești bune

Dan Duca
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În 2027, călătoria cu trenul spre Timișoara va dura mai mult, deoarece un segment important al magistralei feroviare către Banat va fi închis complet. Nici pe ruta Cluj–Oradea nu vor reveni trenurile, iar viteza medie a trenurilor de lung parcurs va rămâne la 50–55 km/h. Există însă și câteva vești bune.

  • Noul mers al trenurilor intră în vigoare la 13 decembrie și va fi valabil până la 11 decembrie 2027.
  • În februarie, un segment al uneia dintre principalele magistrale feroviare va fi închis pentru cinci ani, iar trenurile vor circula pe o rută ocolitoare cel puțin până în 2032.
  • Sunt și zone unde vitezele cresc, iar o veste bună este că vor intra în circulație trenuri noi.

Linii închise în 2027

Pe rețeaua feroviară românească sunt deschise câteva șantiere mari și altele urmează să demareze. Acest lucru se va vedea și în Mersul Trenurilor, iar orașe precum Timișoara vor fi mai greu de atins cu trenul.

Cea mai importantă noutate din Mersul Trenurilor este faptul că din 17 februarie se închide pentru cel puțin cinci ani circulația feroviară între Drobeta Turnu Severin și Caransebeș, pe magistrala 100, rută pe care circulă de obicei majoritatea trenurilor București – Timișoara. Asta înseamnă că trenurile de lung parcurs, inclusiv câteva internaționale spre Budapesta, vor fi deviate pe linia 202, prin Valea Jiului.

Rămâne închisă și anul viitor circulația între Cluj și Oradea unde vor circula și în 2027 autobuze de înlocuire a trenului care fac aproximativ 4 ore între cele două orașe.