Anunț al CFR pentru minivacanța de 1 mai: Cum vor circula trenurile

CFR Călători suplimentează numărul trenurilor către litoral pentru minivacanța de 1 Mai. Turiștii vor avea la dispoziție garnituri directe și plecări din București la fiecare 1-2 ore. Operatorul avertizează însă că trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără.

CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, „în intervalul 30 aprilie – 4 mai 2026, pe lângă programul obișnuit, vor fi introduse trenuri directe suplimentare către Constanța și stațiunile de pe litoral, până la Mangalia, cu plecări din București Nord și Suceava”, anunță, joi, CFR, într-un comunicat de presă.

Din Capitală, în perioada menționată, vor exista trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

O noutate este redeschiderea temporară a liniei Constanța – Mangalia. În acest interval, transportul pe acest segment va fi asigurat cu trenuri formate din vagoane și locomotive, înlocuind temporar serviciul de autocare utilizat pe perioada lucrărilor de modernizare.

Totuși, compania atrage atenția că, din cauza lucrărilor nefinalizate la peroane, trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără. Pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare sau sosire în acest punct sunt rugați să folosească stația principală Costinești.

Pentru a evita aglomerația, CFR recomandă achiziționarea anticipată a biletelor online, prin aplicația mobilă sau de la automatele din gări. Pasagerii pot beneficia de reduceri de 10% pentru achiziția biletelor dus-întors sau pentru rezervările făcute în avans, fiind menținute și toate facilitățile pentru elevi sau pensionari.