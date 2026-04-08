Meryl Streep o critică pe Prima Doamnă a SUA din cauza ținutei și spune un lucru care o uimește

Meryl Streep și Anne Hathaway, fotografiate pe 8 aprilie 2026 la Seul, unde au susținut o conferință de presă pentru promovarea noului film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Meryl Streep a lansat o „împunsătură” la adresa alegerilor vestimentare ale Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, spunând că stilul acesteia transmite un „mesaj puternic”, dar nu unul de admirat, relatează Far Out Magazine.

După o absență notabilă din spațiul public, actrița în vârstă de 76 de ani a făcut înconjorul presei în ultima perioadă, acordând numeroase interviuri pentru a-și promova noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, o continuare după 20 de ani a poveștii bazate pe romanul omonim a scriitoarei americane Lauren Weisberger.

Într-un interviu de săptămâna trecută, ea a dezvăluit că, spre deosebire de filmul original, noua producție a avut un buget pe măsura numelor implicate. În afară de Streep, în comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” mai joacă Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, dar și nume noi precum Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux sau Kenneth Branagh.

Streep a acordat un nou interviu pentru Vogue tocmai alături de Anna Wintour, legendara jurnalistă de modă care a condus revista timp de 37 de ani și este considerată inspirația pentru personajul interpretat de actriță în film.

Cele două discutau despre alegerile vestimentare ale mai multor femei aflate în viața politică și publică, în special ale fostei Prime Doamne Michelle Obama și ale Ramei Duwaji, soția primarului New York-ului Zohran Mamdani.

Streep a amintit de o polemică puternică stârnită de Melania Trump

„Ca să fim corecți, și Melania Trump arată întotdeauna ca ea însăși atunci când se îmbracă”, a spus Wintour prima, după ce anterior își exprimase admirația pentru celelalte două femei.

„Am foarte multe gânduri despre asta”, i-a răspuns Streep. „Cred că cel mai… puternic mesaj pe care l-a transmis actuala Primă Doamnă a fost prin haina pe care scria «I Really Don’t Care, Do U?» (Mie chiar nu-mi pasă, ție da?), atunci când se ducea să vadă copii migranți care erau în detenție”.

Actrița s-a referit la o situație ce a stârnit polemici aprinse în SUA în timpul primului mandat al lui Donald Trump, când Prima Doamnă a vizitat în iunie 2018 centrul New Hope Children’s Shelter din Texas purtând o jachetă inscripționată cu acel mesaj.

Melania Trump, fotografiată în iunie 2018 după o vizită la un centru în care erau găzduiți copii ai unor imigranți ilegali, FOTO: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Deși inițial a negat că ar fi fost un gest intenționat, Prima Doamnă a recunoscut ulterior într-un interviu acordat ABC News că a fost „într-un fel un mesaj, da”.

Streep a continuat în noul interviu: „Îmbrăcămintea ține de exprimarea de sine, dar suntem, de asemenea, supuși unor curente istorice și politice mai largi, care creează așteptări”.

Totuși, ea a adăugat: „Sunt uimită de faptul că femeile aflate în poziții de putere trebuie să aibă brațele goale la televizor, în timp ce bărbații sunt acoperiți cu cămăși și cravate sau costume. Există o formă de scuză implicită în cazul femeilor. Ele trebuie să își arate micimea”.

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, noul film în care joacă Meryl Streep, va avea premiera în cinematografe în data de 1 mai, fiind considerat una dintre cele mai așteptate comedii ale acestui an.