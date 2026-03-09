Merz, anunț după scumpirea vertiginoasă a petrolului. Ce încearcă Germania pentru reducerea prețului

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat luni „îngrijorat de evoluția prețurilor la energie”, o consecință a conflictului din Orientul Mijlociu care ar putea „avea repercusiuni asupra conjuncturii” primei economii europene, aflată deja în dificultate, scrie AFP.

Germania face „totul” pentru a-și „crește independența” energetică și „a reduce astfel prețurile energiei”, a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, cancelarul federal, care a făcut din acest angajament unul dintre pilonii politicii sale.

Prețurile hidrocarburilor au crescut vertiginos, iar bursele au înregistrat luni o scădere, ceea ce alimentează temerile privind o criză economică majoră după zece zile de conflict în Orientul Mijlociu.

Miniștrii de finanțe ai G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia) s-au reunit luni în videoconferință și ar putea decide să recurgă la utilizarea rezervelor strategice de petrol pentru a încerca să atenueze creșterea prețului barilului de țiței.

Republica Islamică, atacată de Statele Unite și Israel în urmă cu zece zile, continuă riposta cu rachete și drone împotriva Israelului și a infrastructurilor țărilor din Golf, bogate în hidrocarburi și care găzduiesc baze militare americane.

Prețul barilului a depășit pentru scurt timp 118 dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum din vara anului 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, barilul de West Texas Intermediate (WTI), referință pe piața americană, a înregistrat o creștere de 70% – fără precedent într-o perioadă atât de scurtă de timp.

Friedrich Merz a mai afirmat luni că Iranul, care „sprijină” Rusia în Ucraina și este „în mare măsură responsabil pentru terorismul Hamas, Hezbollah și Houthi” în Orientul Mijlociu, este, în opinia lui, „centrul terorismului internațional”.

„Și acest centru trebuie închis, iar americanii și israelienii fac acest lucru în felul lor”, a adăugat șeful guvernului de la Berlin.

Pentru cancelarul german, „este responsabilitatea exclusivă a acestui regim și a așa-numiților Gardieni ai Revoluției să pună capăt ostilităților. Până când acest lucru nu se va întâmpla, plec de la principiul că Israelul și Statele Unite vor continua să se apere împotriva acestui regim”.