Merz: „Nu vrem ca NATO să se rupă” din cauza războiului SUA–Iran. Avertisment într-un moment de tensiuni în Alianță

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că nu își dorește ca un eventual război între SUA și Iran să pună presiune suplimentară pe relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni din NATO, notează Reuters și The Guardian.

„Nu vrem – eu nu vreau – ca NATO să se divizeze. NATO este un garant al securității noastre, inclusiv și mai ales în Europa”, a spus el, în fața jurnaliștilor.

Merz a adăugat că, într-o convorbire telefonică, l-a încurajat pe președintele american Donald Trump să urmărească urgent reluarea negocierilor cu Iranul și a oferit sprijinul Germaniei pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Dar a subliniat că orice astfel de misiuni ar trebui, „în mod ideal”, să aibă sprijinul Consiliului de Securitate al ONU și al parlamentului german, astfel că „nu sunt de așteptat decizii în următoarele zile”.

Germania reia discuțiile directe cu conducerea iraniană la Teheran, a declarat cancelarul Friedrich Merz la Berlin.

Vorbind la Berlin, Friedrich Merz a declarat că „amenințarea unei escaladări masive (…) a fost evitată, cel puțin pentru moment”, dar a avertizat că actualul armistițiu este „fragil”.

El a subliniat că conflictul va avea un impact semnificativ asupra economiei globale, în condițiile în care piețele rămân „foarte tensionate”, adăugând că Germania va „sprijini procesul diplomatic oriunde și oricum este posibil”.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat asupra „severității” atacurilor israeliene asupra Libanului, spunând că acestea ar putea „deraia întregul proces de pace, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple”.